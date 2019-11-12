Рождение и смерть русского авангарда

Выставка «Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914» в Еврейском музее и центре толерантности открылась назавтра после вернисажа проекта Новой Третьяковки «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры». В реальной жизни было наоборот. Сначала, 110 лет назад, в Петербурге был учрежден «Союз молодежи» – первое в России объединение адептов нового искусства. А десятилетие спустя в Москве возник Музей живописной культуры (МЖК) – первый в истории музей современного искусства. Музей национального масштаба, с филиалами по стране, который это искусство и предъявил.