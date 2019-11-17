Как обогнать Ferrari
Если верить этому фильму, дело было так. В середине 1960-х 24-часовые гонки в Ле-Мане постоянно выигрывали пилоты на машинах Ferrari. В то же время компанию Ferrari на корню собирался купить Генри Форд II, внук того самого легендарного Генри Форда. Но переговоры провалились, когда Энцо Феррари объяснили: если Форд станет хозяином и запретит его машинам участвовать в гонках, он, Энцо, будет вынужден подчиниться. Итальянец рассвирепел: гонки были его любимой игрушкой, главной страстью в жизни. Он обозвал Форда жирным, самодовольным и тупорылым, а еще рявкнул: «И вообще, он не Генри Форд, он – Генри Форд II. Генри Форд второй!»
Когда эти слова передали Форду II, улыбка слезла с его жирного самодовольного лица и он в свою очередь рявкнул: «Я хочу лучших инженеров и лучших пилотов! Мы создадим лучшую гоночную машину в мире и выиграем Ле-Ман!» Казалось, конечно, что это бред и Ferrari обогнать невозможно. Но для Форда была важна не только месть: он хотел, чтобы эмблема его компании была эмблемой победы, это повысило бы продажи. По счастью, автомобильные конструкторы и пилоты были под рукой. Один – Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон), единственный американец, выигравший «24 часа Ле-Мана», а потом из-за проблем с сердцем ушедший с трассы и занявшийся производством и продажей машин. Второй – Кен Майлз (Кристиан Бейл), не менее блестящий гонщик и инженер. При их участии была создана модель Ford GT40, и, когда в 1966 г. ее выпустили на трассу Ле-Мана, Энцо Феррари был посрамлен.