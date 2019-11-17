Как обогнать Ferrari

Когда эти слова передали Форду II, улыбка слезла с его жирного самодовольного лица и он в свою очередь рявкнул: «Я хочу лучших инженеров и лучших пилотов! Мы создадим лучшую гоночную машину в мире и выиграем Ле-Ман!» Казалось, конечно, что это бред и Ferrari обогнать невозможно. Но для Форда была важна не только месть: он хотел, чтобы эмблема его компании была эмблемой победы, это повысило бы продажи. По счастью, автомобильные конструкторы и пилоты были под рукой. Один – Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон), единственный американец, выигравший «24 часа Ле-Мана», а потом из-за проблем с сердцем ушедший с трассы и занявшийся производством и продажей машин. Второй – Кен Майлз (Кристиан Бейл), не менее блестящий гонщик и инженер. При их участии была создана модель Ford GT40, и, когда в 1966 г. ее выпустили на трассу Ле-Мана, Энцо Феррари был посрамлен.