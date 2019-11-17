9 часов назад / Стиль жизни

Как обогнать Ferrari

В прокат вышла спортивная драма «Ford против Ferrari», один из предполагаемых претендентов на «Оскара»
Денис Корсаков
Денис Корсаков
Мэтт Деймон (справа) привычно играет простого хорошего американского парня, Кристиану Бейлу, привыкшему экстремально меняться для каждой роли, на этот раз напрягаться не пришлось /20th Century Fox

Если верить этому фильму, дело было так. В середине 1960-х 24-часовые гонки в Ле-Мане постоянно выигрывали пилоты на машинах Ferrari. В то же время компанию Ferrari на корню собирался купить Генри Форд II, внук того самого легендарного Генри Форда. Но переговоры провалились, когда Энцо Феррари объяснили: если Форд станет хозяином и запретит его машинам участвовать в гонках, он, Энцо, будет вынужден подчиниться. Итальянец рассвирепел: гонки были его любимой игрушкой, главной страстью в жизни. Он обозвал Форда жирным, самодовольным и тупорылым, а еще рявкнул: «И вообще, он не Генри Форд, он – Генри Форд II. Генри Форд второй!»

Когда эти слова передали Форду II, улыбка слезла с его жирного самодовольного лица и он в свою очередь рявкнул: «Я хочу лучших инженеров и лучших пилотов! Мы создадим лучшую гоночную машину в мире и выиграем Ле-Ман!» Казалось, конечно, что это бред и Ferrari обогнать невозможно. Но для Форда была важна не только месть: он хотел, чтобы эмблема его компании была эмблемой победы, это повысило бы продажи. По счастью, автомобильные конструкторы и пилоты были под рукой. Один – Кэрролл Шелби (Мэтт Деймон), единственный американец, выигравший «24 часа Ле-Мана», а потом из-за проблем с сердцем ушедший с трассы и занявшийся производством и продажей машин. Второй – Кен Майлз (Кристиан Бейл), не менее блестящий гонщик и инженер. При их участии была создана модель Ford GT40, и, когда в 1966 г. ее выпустили на трассу Ле-Мана, Энцо Феррари был посрамлен.

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