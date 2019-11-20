Какого Шагала показывают в Новом Иерусалиме

«Как Витебск, как земля Витебска, моего родного города, как тысячи лет изгнания могли смешаться с воздухом и землей Иерусалима?» – недоумевал и восхищался Марк Шагал (1887–1985) в речи, произнесенной в Иерусалиме 6 февраля 1962 г. В Эйн-Кереме, на окраине израильской столицы, на территории больницы Хадасса открывалась тогда синагога с его витражами. А в 1967-м, когда во время Шестидневной войны два витража оказались повреждены, он вернулся в Иерусалим их реставрировать. Эти 12 «окон», посвященных 12 коленам израилевым, – по три на каждой стене синагоги – так и называют «Окнами Шагала». Эскизы к ним висят сегодня на выставке «Шагал: между небом и землей» в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре в числе 239 произведений, привезенных из разных мест.