Что нового в «Аббатстве Даунтон»

Время действия картины – 1927 год. Сюжет – визит в замок Даунтон короля Георга V с королевой Марией и подготовительная суета вокруг него. Предысторию семейства Кроули во главе с Робертом Кроули, графом Грэнтемом (Хью Бонневилль), и их слуг знать желательно, но вовсе не обязательно. Фильм «Аббатство Даунтон» венчает одноименный сериал, охвативший период с 1912 по 1926 г., как рождественская звезда венчает ветвистую елку. Но это и вполне самостоятельный сюжет.