Что нового в «Аббатстве Даунтон»
Вышедший в прокат фильм объединяет всех персонажей одноименного популярного сериала, но адресован не только его поклонникам
Время действия картины – 1927 год. Сюжет – визит в замок Даунтон короля Георга V с королевой Марией и подготовительная суета вокруг него. Предысторию семейства Кроули во главе с Робертом Кроули, графом Грэнтемом (Хью Бонневилль), и их слуг знать желательно, но вовсе не обязательно. Фильм «Аббатство Даунтон» венчает одноименный сериал, охвативший период с 1912 по 1926 г., как рождественская звезда венчает ветвистую елку. Но это и вполне самостоятельный сюжет.
Мир сериального Даунтона возродился в фильме, чтобы склониться к закату с поистине королевским достоинством – с почетным караулом и конным парадом, как и подобает самому английскому сериалу века, длившемуся шесть сезонов с 2010 по 2015 г.
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