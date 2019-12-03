Театр, в котором бьют

«Игрушки» сделаны с таким расчетом, чтобы вас занимала не судьба вымышленных девушек, а ваша собственная реакция на насилие. Да, насилие ненастоящее, никто не пострадает, если вы не вмешаетесь. Но какая-то часть мозга верит, что все взаправду, и требует от вас немедленных действий. Оказывается, остановить мужчину, который бьет, унижает или насилует женщину, невероятно трудно, даже когда вы в курсе, что это понарошку и вам за это ничего не будет. Внутренний трус бешено генерирует отмазки: ты в гостях, это правила дома, они сами подписались, никто не запрещает им уйти. Зато если вы все-таки дадите отпор фальшивому агрессору, может, когда-нибудь потом вы почувствуете себя в силах помешать настоящему. Так или иначе вы узнаете о себе что-то важное.