В прокат вышел фильм «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом в роли частного сыщика

Для чего тогда? Есть версия, что это остросоциальное высказывание (в британском GQ написали даже, что это «детектив, где жертва – Америка»). Сиделка и сочувствующий ей сыщик – самые приятные персонажи «Ножей»: большинство остальных выглядят богатыми, ленивыми, самодовольными ничтожествами, которые благосклонно относятся к Марте, но не в состоянии даже запомнить, из какой страны она приехала (один думает, что из Эквадора, другой – что из Парагвая; какая, в сущности, разница). Они снисходительно ласковы, пока Марта остается скромной прислугой, и жестоки, когда она начинает представлять для них опасность. При том что они не стоят и мизинца трудолюбивой и сердобольной девушки, которая настолько честна, что ее в буквальном смысле тошнит каждый раз, когда приходится говорить неправду. Да, конечно, это история про трамповскую Америку (полюса ее представлены самыми младшими членами семейства, подростками, мальчиком и девочкой, которые кричат друг на друга: «Ультраправый тролль!» – «Либеральная снежинка!») – и, наверное, авторы с определенной иронией относятся не только к состоятельным буржуям, но и к «снежинкам», обожествляющим, буквально обеляющим иммигрантов. Но ирония выглядит слишком вялой и поверхностной (а иногда, наоборот, слишком глубоко зарытой), чтобы фильм всерьез можно было рассматривать как сатиру. В конце концов, у Кристи тоже было классовое неравенство. И колкости в адрес белых господ – это виньетки, детали оформления.