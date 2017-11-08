Как раздуть Агату Кристи до шекспировского масштаба

Постановщик Кеннет Брана не устоял перед соблазном щегольнуть усами Эркюля Пуаро Twentieth Century Fox Film

Масштаб в новейшей экранизации Агаты Кристи виден во всем. Вслед за Тарантино и Ноланом, в чьем «Дюнкерке» Брана появился в знаковой роли британского генерала, «Убийство» сделано в широкоформатной, 70-мм версии. У нас кинозалов, рассчитанных на такую проекцию, пока, к сожалению, нет.

Себе режиссер отвел роль сыщика Эркюля Пуаро, а все купе класса люкс населил звездами первой величины. Джуди Денч, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Дейзи Ридли, наконец, наш танцовщик Сергей Полунин в роли аристократа-балеруна – если бы этот поезд действительно сошел с рельсов, утрата была бы невосполнимой. Но «Восточный экспресс», как известно, прибыл по назначению. Лишь немного из-за аварии задержался в пути. Ущелья, горы, лавины, застывший над пропастью паровоз, наконец, огромные, в пол-лица усы знаменитого сыщика – в фильме все это прекрасно даже в обычной проекции и можно представить, как впечатляет в широкоформатной.

Четвертый Пуаро Замкнутое пространство, сжатое время, все, кто рядом, могут оказаться убийцами: «Убийство в «Восточном экспрессе» – не просто идеальный детектив, но и отличный материал для экранизации. Кеннет Брана уже четвертый по счету кино-Пуаро в этом сюжете, причем первый, Альберт Финни, появился на экранах в фильме Сидни Люмета, снятом в 1974 г., еще при жизни Агаты Кристи, и заслужил ее похвалы. Кстати, как и Брана, он стал известен благодаря ролям в шекспировских пьесах.

Герой Браны раскрывает суть своего метода еще в прологе к фильму: у него дар видеть мир в совершенной форме и любое отклонение от идеала, даже небрежно завязанный галстук, воспринимается им болезненно. Преступление же – дерзкий вызов совершенству, и Пуаро всегда чувствует, откуда идет этот вызов, как на него ответить и восстановить гармонию. Путешествие в «Восточном экспрессе» – то, что заставляет немолодого уже человека усомниться в непогрешимости своих представлений о мире.

Все знакомые с сюжетом Агаты Кристи наверняка помнят, что в поезде едет один крайне неприятный персонаж – Эдвард Рэтчетт, который чувствует, что ему угрожает опасность. В фильме его играет Джонни Депп, явно наслаждаясь этой ролью короля гопников и своим прихотливым гримом. Рэтчетта действительно убивают, а убийцей может оказаться каждый. И тут идеальный метод Пуаро начинает сбоить. Рэтчетт – сам по себе отвратительное явление, явное отклонение от мировой гармонии. Даже в том воплощении, в каком вначале воспринимает его Пуаро: торговец поддельными арт-объектами, которые он впаривает слабо разбирающимся в искусстве мафиози. Но на деле все оказывается гораздо серьезнее и страшнее.

Сюжет Агаты Кристи, сведший в одном месте людей, напрямую не связанных друг с другом, но имеющих отношение к некоему пострадавшему и требующему отмщения семейству, весьма заковырист, и в бодром изложении Кеннета Браны не всегда легко отследить, «кто кому дедушка». Но главное понимаешь легко: у каждого из героев погиб близкий человек, а веры в правосудие не осталось.

Брана прежде всего театральный актер, щедрый к своим коллегам. И сцены допроса Эркюлем Пуаро свидетелей и подозреваемых выливаются в их маленький бенефис. Русская графиня, полицейский под прикрытием, великая актриса, изображающая стареющую профурсетку, доктор, озабоченный ролью Сталина в истории, – каждому Пуаро дает высказаться, и с каждым Кеннет Брана отлично выстраивает дуэт. Но новейшая версия «Убийства в «Восточном экспрессе» еще и командная игра, где никто не тянет одеяло на себя, напротив, подобно своему персонажу предпочитает отступить в тень, стушеваться, оставить что-то за скобками.

И конечно, Пуаро вычислит, что произошло той ночью в одном из самых дорогих поездов мира. Но не сможет понять другого: что делать с этим знанием, как вписать его в свое видение бытия. Можно поправить скверно повязанный галстук, поморщиться от фальшивой интонации и не подать руки мошеннику. Но не слишком ли прост мир, который рисует себе знаменитый сыщик? Гармония ведь еще и в богатстве оттенков – в том числе и оттенков черного и белого. Пуаро-Брана сойдет с поезда человеком, узнавшим, что такое сомнения. Человеком, чей мир никогда не будет прежним. Правда, преступления в этом мире будут совершаться по-прежнему регулярно. Следующее – на Ниле.

В прокате с 9 ноября