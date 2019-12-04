SHA Wellness Clinic вложит в развитие более $260 миллионов

Оздоровительные курорты SHA Wellness Clinic совмещают отель и клинику, предлагая клиентам персонализированные оздоровительные программы. Первый курорт SHA был открыт в 2008 г. в Испании. С тех пор SHA посетили более 60 000 человек, в том числе члены королевских семей и главы государств. Для постройки новых отелей компания выбирала максимально экологичные места. Каждый отель вписан в естественный ландшафт, а при строительстве используются только возобновляемые источники энергии и натуральные материалы: мрамор, керамика, плетения и местные ткани.