SHA Wellness Clinic вложит в развитие более $260 миллионов
SHA Wellness Clinic планирует в течение трех лет открыть два новых отеля. Один будет расположен в мексиканском штате Кинтана-Роо. Второй откроется в ОАЭ между Абу-Даби и Дубаем. Общие инвестиции составят больше $263 млн. Предполагается, что курорт в Мексике начнет работать в 2021 г., а в ОАЭ – в 2023 г.
Владелец Sha Алехандро Батальер Пинеда искал место для новых курортов несколько лет. «Мы путешествовали по десяткам мест в поисках идеальной природы, теплой погоды и доступности. Это было нелегко, но мы наконец нашли все, что могли себе представить, и даже больше», – рассказал он в интервью Vogue Arabia.
SHA Wellness Clinic в Мексике строится по проекту дизайнера Алехандро Эскудеро и ландшафтного дизайнера Маата Хандаса. Компания планирует сделать SHA Wellness Clinic в Мексике одним из главных оздоровительных центров Латинской Америки. Мексиканский SHA займет территорию около 7 га и включит пляж длиной около полутора километров. Здание отеля планируется сделать многоуровневым и разместить в нем около 100 номеров разных ценовых категорий. В проект планируют вложить около $100 млн.
Курорт в ОАЭ займет территорию в 370 га, пишет Vogue Arabia. Он будет расположен между Аба-Даби и Дубаем, в месте, которое называют «Ривьерой ОАЭ». SHA Wellness Clinic в Эмиратах строится по проекту дизайнерской группы Brewer Smith Brewer Gulf Group. Вместимость будущего отеля – около 120 номеров и люксов. По предварительным расчетам, стоимость проекта – 600 млн дирхамов (около $100 млн).
Оздоровительные курорты SHA Wellness Clinic совмещают отель и клинику, предлагая клиентам персонализированные оздоровительные программы. Первый курорт SHA был открыт в 2008 г. в Испании. С тех пор SHA посетили более 60 000 человек, в том числе члены королевских семей и главы государств. Для постройки новых отелей компания выбирала максимально экологичные места. Каждый отель вписан в естественный ландшафт, а при строительстве используются только возобновляемые источники энергии и натуральные материалы: мрамор, керамика, плетения и местные ткани.