Что смотреть на «Артдокфесте-2019»

В октябре «Артдокфест» уже прошел в Риге, куда частично мигрировал в 2014 г. после изменения российского законодательства, запретившего публичный показ фильмов с матом – а представить документальное кино без живой нецензурной речи довольно сложно. В том же году «Артдокфест» лишился госфинансирования, но уезжать из России совсем все же не стал, потому что его основная публика здесь. И хотя формат сменился с «открытого российского» на международный, это по-прежнему фестиваль открытой во всех смыслах России – без границ и без цензуры.