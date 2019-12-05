Стиль жизни

Что смотреть на «Артдокфесте-2019»

В Москве и Санкт-Петербурге 5 декабря стартует главный фестиваль документального кино, снятого российскими авторами или на языках народов России
Ксения Рождественская
Ксения Рождественская
Фильм «Бессмертный» уже получил главный приз «Артдокфеста-2019» – жюри работало в Риге /«Артдокфест-2019»

В октябре «Артдокфест» уже прошел в Риге, куда частично мигрировал в 2014 г. после изменения российского законодательства, запретившего публичный показ фильмов с матом – а представить документальное кино без живой нецензурной речи довольно сложно. В том же году «Артдокфест» лишился госфинансирования, но уезжать из России совсем все же не стал, потому что его основная публика здесь. И хотя формат сменился с «открытого российского» на международный, это по-прежнему фестиваль открытой во всех смыслах России – без границ и без цензуры.

Программа, как всегда, огромна, поэтому ниже – традиционный выбор «Ведомостей».

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