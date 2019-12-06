Михельсон поможет России получить «Золотого льва» в Венеции

Программа российского павильона

6 декабря 2019 г. стали известны программа российского павильона в Венеции на 2020 г. и детали национального проекта на 17-й архитектурной биеннале. Куратором проекта павильона России стал Ипполито Пестеллини Лапарелли — известный миланский архитектор и урбанист, сокуратор Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 (2018, Палермо), автор проекта Архитектурной триеннале в Осло (2016), выставки о современном статусе Италии Monditalia на Венецианской архитектурной биеннале (2014), сокуратор, вместе с Ремом Колхасом, выставки «Cronocaos» на Венецианской архитектурной биеннале 2010 г. Помимо этого, Пестеллини Лапарелли курировал масштабные выставки в палаццо Реале (Милан) и фонде Prada (Милан, Венеция) и разрабатывал для них сценографию, руководил реконструкцией комплекса Фондако деи Тедески («Немецкого двора») в Венеции и сейчас возглавляет реставрацию старейшего берлинского универмага KaDeWe.

Содержанием проекта, который Пестеллини Лапарелли сделает в российском павильоне, станет подготовка его реконструкции, которая должна начаться через год. Это будет командная работа: на время биеннале павильон превратится в офис, где молодые российские архитекторы будут работать вместе с местным архитектурным бюро, которое обеспечит проекту согласование на все этапах. Имена архитекторов будут определены в результате открытого конкурса. Заявки на участие в нем предлагается оставлять на сайте www.pavilionrus.com до 31 января 2020 г. К конкурсу приглашаются архитектурные бюро, в портфолио которых не менее трех реализованных проектов, а возраст архитекторов-участников не достиг 40 лет. Они должны не только разработать концепцию реконструкции павильона, но и внести предложения по организации в нем открытого рабочего пространства.