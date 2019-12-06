Михельсон поможет России получить «Золотого льва» в Венеции
В ноябре Минкультуры досрочно сменило комиссара павильона России на Венецианской биеннале: им стала известный арт-менеджер Тереза Иароччи Мавика, которая возглавляет фонд современного искусства V-A-C, учрежденный председателем правления компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Министр культуры поставил амбициозную задачу – российский павильон должен стать лауреатом Венецианской биеннале, говорилось в сообщении министерства. Помогать ей в этом будут Михельсон, который станет инвестором проекта, и компания Smart Art, созданная Екатериной Винокуровой (дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова) и Анастасией Карнеевой (дочь топ-менеджера «Ростеха» Николая Волобуева).
Новый комиссар
Мавика – политолог, выпускница неаполитанского Восточного университета, впервые она прилетела в Москву 27 января 1989 г. – и так и осталась здесь. С 2009 г. она работает главой фонда V-A-C (английская аббревиатура «Виктория – искусство быть современным»). Фонд организует выставки современного искусства зарубежных и русских художников, выделяет гранты. С 2016 г. Тереза Мавика – член экспертного совета Европейской биеннале современного искусства «Манифеста». В мае 2019-го, прожив 30 лет в России, она получила российское гражданство. Комиссаром Мавику назначили до 2021 г. – и сразу на обе биеннале: современного искусства (она же Международная художественная выставка, или Esposizione Internazionale d’ Arte) и архитектурную (Международная архитектурная выставка, или Mostra Internazionale di Architettura).
«Комиссар павильона, по сути, это крепкий хозяйственник, который ещё и должен очень хорошо разбираться в современном искусстве. Помимо культурной части он еще ищет и привлекает к проектам спонсоров, поскольку Венецианская биеннале – очень затратная история», – рассказывает руководитель консалтинговой компании в сфере искусства. Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели называет Мавику большим профессионалом: «V-A-C уже много лет проводит важную выставочную политику по интеграции наших художников в международный контекст. И фонд, и сама Тереза имеют хорошую репутацию и зарекомендовали себя на международном уровне».
Smart Art
В день назначения Мавики комиссаром Smart Art объявила, что принимает на себя стратегическое управление павильоном России в Джардини – городских садах Венеции. Именно здесь поочередно проходят художественная и архитектурная Венецианские биеннале. В сообщении Минкультуры эта организация не упоминалась.
ООО «Смарт арт» (бренд Smart Art) основано в 2016 г., Винокурова и Карнеева, по данным СПАРК, владеют ею на паритетных началах. До создания собственной компании они больше 10 лет работали в сфере искусства, поддерживали молодых художников и занимались проектами Christie’s в России. Винокурова – дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова и жена инвестбанкира, президента «Марафон-групп» Александра Винокурова. Анастасия Карнеева – дочь топ-менеджера «Ростеха» Николая Волобуева.
«Нам показалось, что в России недостаточно развита система поддержки искусства: образование художника, их продюсирование и репрезентация. Поэтому последние несколько лет мы занимаемся молодыми художниками, продюсируем и организовываем музейные выставки, продаем работы и пополняем ими коллекции», – рассказала «Ведомостям» Карнеева. Среди проектов Smart Art – выставка Сергея Сапожникова в «Ударнике» (2017), персональные выставки Дарьи Иринчеевой и Алексея Булдакова в московском представительстве Christie’s (2017), Светы Шуваевой в ММОМА (2018), Александры Галкиной в Новой Третьяковке (2018), выставки Анастасии Потемкиной и Дарьи Иринчеевой в ММОМА (2019).
Как устроена биеннале
«Венецианская биеннале – самое важное культурное событие в мире в двухлетнем цикле. Каждая уважающая себя страна, которая видит себя на ниве искусства и архитектуры, там участвует», – рассказывает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Биеннале современного искусства и архитектурная биеннале проходят на двух площадках: в национальных павильонах, расположенных в Джардини – городском саду Венеции (для тех стран, которые успели обзавестись там недвижимостью), и на территории Арсенала, расположенного по берегам канала, в котором раньше строили корабли.
Основной проект выставки разрабатывает куратор, назначенный на конкретную биеннале. Он объявляет тему биеннале и приглашает художников из разных стран. Как правило, всем участникам биеннале предлагается так или иначе следовать теме, обозначенной куратором.
Международное жюри, состав которого определяет президент биеннале Паоло Баррато с командой кураторов, присуждает премии «Золотой лев» лучшему национальному павильону и лучшему художнику, для павильонов есть еще специальное упоминание жюри. Из российских участников упоминания был удостоен Илья Кабаков, показавший в 1993 г. проект «Красный павильон». Это единственная награда России в истории Esposizione Internazionale d’ Arte, если не считать биеннале 1907 г., когда экспозицию Русского отдела (павильон по проекту Алексея Щусева построили только в 1914 г.) готовил Сергей Дягилев, а Борис Кустодиев получил главную в то время награду – Золотую медаль.
Программа российского павильона
6 декабря 2019 г. стали известны программа российского павильона в Венеции на 2020 г. и детали национального проекта на 17-й архитектурной биеннале. Куратором проекта павильона России стал Ипполито Пестеллини Лапарелли — известный миланский архитектор и урбанист, сокуратор Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 (2018, Палермо), автор проекта Архитектурной триеннале в Осло (2016), выставки о современном статусе Италии Monditalia на Венецианской архитектурной биеннале (2014), сокуратор, вместе с Ремом Колхасом, выставки «Cronocaos» на Венецианской архитектурной биеннале 2010 г. Помимо этого, Пестеллини Лапарелли курировал масштабные выставки в палаццо Реале (Милан) и фонде Prada (Милан, Венеция) и разрабатывал для них сценографию, руководил реконструкцией комплекса Фондако деи Тедески («Немецкого двора») в Венеции и сейчас возглавляет реставрацию старейшего берлинского универмага KaDeWe.
Содержанием проекта, который Пестеллини Лапарелли сделает в российском павильоне, станет подготовка его реконструкции, которая должна начаться через год. Это будет командная работа: на время биеннале павильон превратится в офис, где молодые российские архитекторы будут работать вместе с местным архитектурным бюро, которое обеспечит проекту согласование на все этапах. Имена архитекторов будут определены в результате открытого конкурса. Заявки на участие в нем предлагается оставлять на сайте www.pavilionrus.com до 31 января 2020 г. К конкурсу приглашаются архитектурные бюро, в портфолио которых не менее трех реализованных проектов, а возраст архитекторов-участников не достиг 40 лет. Они должны не только разработать концепцию реконструкции павильона, но и внести предложения по организации в нем открытого рабочего пространства.
В отличие от Биеннале современного искусства, ведущей историю с 1895 г., первая архитектурная биеннале прошла в 1975 г. Российское присутствие на ней было отмечено дважды, снова упоминаниями: в 2000 г. Илья Уткин был награжден за «архитектурную фотографию», а в 2012 г. – Сергей Чобан и Сергей Кузнецов (тогда партнер Чобана в бюро, еще не ставший главным архитектором Москвы) – за инсталляцию, посвященную «Сколково».
Международные выставки исторически привлекали в основном публику из Европы, где современное искусство востребовано уже давно. В России современное искусство как рынок только начинает формироваться и пока им интересуется ограниченный круг очень состоятельных людей, говорит эксперт в сфере современного искусства. «В дни проведения биеннале сюда слетаются бизнес-джеты, швартуются частные яхты. Биеннале – это большая тусовка, иногда в день проходит до пяти вечеринок. Но часть русских гостей – действительно те, кто интересуется искусством».
Павильон России
Павильон России в Венеции – собственность Российской Федерации. Этот экспозиционный комплекс последние 10 лет находился в управлении ООО «Венецианский павильон» (через цепочку компаний принадлежит Альфа-банку) на правах аренды по соглашению, заключенному с Госзагрансобственностью, сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. Но в апреле срок аренды закончился – и договор не был продлен.
Smart Art заинтересовалась венецианским павильоном этой зимой. «Мы пошли прямым путем, – рассказывает Карнеева. – Собственность РФ за рубежом принадлежит всего нескольким ведомствам, одно из них – Управление делами президента. Мы к ним обратились. Выяснилось, что [у Альфа-банка] заканчивается договор аренды. Мы направили официальное обращение о деятельности нашей компании. В результате нас пригласили к участию в торгах». Заявку в управделами президента Smart Art подала в феврале, в апреле она победила в торгах. 29 апреля компания заключила 10-тилетний контракт с Госзагрансобственностью.
Срок аренды, по словам Карнеевой, заранее не обговаривался: «Нам предложили на 10 лет, мы не отказались». Условия торгов были стандартными: оплата аренды, оплата maintenance, содержание здания, текущий ремонт и т. д. Проведение реставрации и реконструкции в условиях не прописано, но, по словам новых арендаторов, оно потребуется.
«Мы проводим независимую экспертизу здания, – говорит Винокурова, – чтобы понять, что предстоит сделать в ближайший год. Но уже понимаем, что многое не соответствует итальянскому законодательству. Например, нет подходящей системы кондиционирования, современной пожарной сигнализации, нет доступа для людей с ограниченными возможностями. Десять дней назад мы с Настей были в Венеции, в павильоне, там опять течет крыша».
Павильон за последние 10 лет реставрировали дважды. В первый раз – в 2009 г., тогда работы стоимостью 1 млн евро профинансировал Петр Авен, рассказал «Ведомостям» Василий Церетели. Второй раз – в 2013 г., когда павильон реставрировался и реконструировался для «Данаи» (проект Вадима Захарова). Стоимость работ тогда превысила 1 млн евро, часть финансирования выделило Минкультуры, но основные затраты взяла на себя группа «Меркурий» Игоря Кесаева – мужа Стеллы Кесаевой, главы некоммерческого Stella Art Foundation и комиссара российского павильона на биеннале 2011, 2013 и 2015 гг. Компания Кесаева выступала тогда в качестве спонсора наравне с Минкультом. В 2015 г. (это был проект Ирины Наховой «Зеленый павильон») национальная выставка обошлась в 700 000 евро, из них лишь около 135 000 евро (10 млн руб.) были выделены министерством.
Идея вернуть павильону первоначальный вид была еще у Кесаевой, но тогда не хватило времени согласовать все изменения. В свое время павильон был поставлен на охрану как памятник в том виде, в котором он пребывает сейчас. У павильона есть веранда, выходящая к морю, но она закрыта. Теперь ее планируют привести в порядок и открыть. Карнеева признается, что они уже общались на эту тему с президентом биеннале и Паоло Баррата их «абсолютно поддерживает» – уже найдены чертежи и фотографии павильона в местных архивах, которые должны лечь в основу новой стратегии. Винокурова говорит, что сейчас оценить стоимость реставрационных работ сложно.
Михельсон
Помогать Винокуровой и Карнеевой поднимать рейтинги российского искусства за рубежом будет Леонид Михельсон. «Взять павильон в управление было нашей инициативой. Но перед тем как пойти на торги, мы пришли к Леониду Викторовичу [Михельсону] и заручились его поддержкой. Он нас знает давно, есть определенная степень доверия», – говорит Карнеева. Михельсон возглавляет последний рейтинг Forbes «200 самых богатых бизнесменов России», его состояние издание оценивает в $24 млрд. Выручка же Smart Art в 2018 г. составила около 20 млн руб., а чистая прибыль – 3 млн руб.
Михельсон – известный меценат и ценитель искусства. В 2009 г. создал V–A–C, который создан для поддержки молодых российских художников и продвижения современного искусства России за границей, в его коллекции стали появляться работы Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Амедео Модильяни, Энди Уорхола, Виллема де Куннинга, Рудольфа Стингела и др. В 2014 г. «Новатэк» выступило генеральным спонсором биеннале современного искусства Manifesta 10 в Санкт-Петербурге — кочующей европейской выставки, которая входит в число важнейших событий в художественном мире. И в том же году Михельсон профинансировал устройство выставки Ильи и Эмилии Кабаковых в Гран-пале (Париж).
Встречу с корреспондентами «Ведомостей» совладелицы Smart Art назначили в офисе фонда V-A-C на Гоголевском бульваре. Стороны сотрудничают уже давно, рассказывает Тереза Мавика: «Когда открылся арт-центр «Электрозавод» и появилась новая площадка в Москве, где художники могли снять студии, мы все стали им помогать. И я предложила Насте и Кате поддержать Urban Fauna Lab (проект, созданный в 2011 г. художниками Алексеем Булдаковым и Анастасией Потемкиной)».
Но ни V-A-C, ни «Новатэк» не имеют никакого отношения к российскому павильону в Венеции, поддерживать проект будет лично Михельсон, уверяют совладелицы Smart Art. По их словам, бизнесмен готов финансировать не только реконструкцию и техническое содержание здания, но и проведение самих художественных проектов – а это главные расходы. Такое сотрудничество даст Smart Art и комиссарам определенную независимость. Как долго миллиардер готов финансировать работу российского павильона в Венеции, его новые управляющие уточнить не смогли. По словам Мавики, Михельсон будет помогать столько, сколько надо: «У него всё подчинено интересам страны». Представитель Михельсона не ответил на запрос «Ведомостей».
У фонда V-A-C есть выставочное пространство в Венеции – четырехэтажное палаццо на Дзаттере, реконструированное и отреставрированное Михельсоном. Во время недавнего наводнения на всей набережной Дзаттере на Дорсодуро это здание оставалось единственным с сухим первым этажом. В палаццо есть даже лифт, все уровни охраны и сигнализация, а на последней биеннале успех проекта, показанного там, оказался больше, чем у национального павильона. Леонид Михельсон заинтересован в том, чтобы не было этого соревнования, говорит Мавика.
Россия ставит на Венецию
До недавнего времени чиновников особо не беспокоила репутация павильона – как и участие России в венецианских культурных марафонах в целом. Фраза Мединского, произнесенная в 2013 г. на открытии 55-й Венецианской биеннале современного искусства («Вообще, мы больше сторонники традиционализма»), стала мемом, а на участие России в последней, 58-й биеннале Минкульт не выделил ни копейки. Комиссаром на тот момент был ректор петербургской Академии художеств Семен Михайловский, куратором – Эрмитаж. Тогда часть экспертов оценила проект павильона России как провальный: он казался наспех сочиненной фантазией на тему Эрмитажа, не имеющей никакого отношения к современному искусству. Впрочем, Financial Times включила экспозицию России в пятерку лучших.
Михайловский должен был занимать пост комиссара еще два года. В июне 2019 г. он объявлял, что кураторами русского павильона на следующей архитектурной биеннале будут Дмитрий Ликин, он сам и председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. Ранее она возглавляла ВДНХ и уже была сокуратором одной из предыдущих архитектурных выставок в Венеции, посвященной ВДНХ.
В России до 2007 г. комиссарами назначали окологосударственных людей. «Этот престижный форум для нашей страны не был приоритетом. Сегодня, похоже, ситуация меняется: если комиссаром назначен директор известного фонда», – считает собеседник «Ведомостей».
В Минкультуры намерены создать художественный совет Венецианской биеннале. В него согласились войти Василий Церетели, Эмилия Кабакова, автор российского проекта 2013 г. в Венеции Вадим Захаров, Барт де Баре (директор антверпенского музея MKHA – единственного в Европе, имеющего в коллекции работы молодых российских художников), директор ГМИИ им А. С. Пушкина Марина Лошак, куратор 50-й Венецианской биеннале Франческо Бонами, директор Школы Родченко Елена Лунгина, директор Центра изучения русского искусства Университета Ка-Фоскари Сильвия Бурини. Председателем художественного совета станет замминистра культуры Алла Манилова.
А вот Михайловский уже отказался. «Не думаю, что синьора Иароччи нуждается в чьих-либо советах. Во всяком случае, ни мне, ни ей этого точно не нужно. Кроме того, я не понимаю, каковы полномочия совета, какие вопросы он будет решать, – заявил он «Ведомостям». – Вряд ли участие совета поможет синьоре Иароччи решить поставленную задачу – получить «Золотого льва». Это все-таки не коллективная, а индивидуальная работа».
Имидж важнее
Основную задачу новые управляющие национальным павильоном в Венеции видят в том, чтобы дать молодым российских художникам возможность выставлять свои работы за рубежом. Возможность для репрезентации на мировой сцене получат и сами основательницы Smart Art, предполагают собеседники «Ведомостей» в сфере современного искусства. Венеция как площадка наращивает свой политический статус, уверен собеседник, участвовавший в работе Венецианской биеннале. Участие в работе национального павильона в Венеции Анастасии Карнеевой, Екатерины Винокуров и Леонида Михельсона, как считает он, тому подтверждение: «Они должны стать витриной этого проекта для элиты внутри страны».
Биеннале имеет подчеркнуто некоммерческий характер – те, кто платит и поддерживает выставки, обычно заинтересованы в искусстве не финансово. Здесь важнее имидж – благотворительность и финансирование как пропуск в crème de la crème западного бизнес-сообщества – и личная заинтересованность: у большинства миллиардеров-донаторов есть собственные коллекции (в частности, и у Авена, и у Михельсона). Венеция – это не только искусство и тусовка, это еще и важная политическая площадка, рассказывает собеседник «Ведомостей», ранее участвовавший в организации работы российского павильона на Венецианской биеннале. «Здесь проходят встречи министров, а по уровню экспозиций павильонов и их техническому состоянию судят о положении дел в стране, – говорит он. – Однако долгие годы российские власти не придавали этому значения».
Куратором предстоящей 7-й Архитектурной биеннале стал Хашим Саркис, глава бюро Hashim Sarkis Studios (HSS) и декан факультета архитектуры и планирования Массачусетского технологического института (MIT). Тема биеннале – «Как мы будем жить вместе?». Карнеева и Винокурова уверяют, что мечтают вывести молодых художников из России на новый уровень международной узнаваемости, чтобы «мы говорили на одном языке со всем миром, а не были бы аутсайдерами, как сейчас». В помощь им – комиссар, который говорит с венецианскими чиновниками на одном языке. «Тереза – очень известный человек в мире искусства. Она известна очень успешными акциями и последовательной позицией по работе с самыми актуальными современными архитекторами и художниками. И у меня есть все основания ожидать классных проектов в русском павильоне», – говорит Сергей Кузнецов.