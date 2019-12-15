Фильм «Сиротский Бруклин» показал злодейства реновации

Зачем действие перенесено из 1990-х в 1957-й? Помимо озарения насчет Мозесов Нортону просто хотелось снять исторический фильм и поиграть в нуар. Почему Нортон вообще взялся за книгу Литэма? Потому что счел героя с синдромом Туретта подарком для себя как для актера – достоверно изобразить все восклицания и передергивания ему показалось интересной творческой задачей. Он прекрасно справляется (еще бы!), но в результате синдром Туретта выглядит просто как орнамент, оживляющий действие. Те, кому герой в лицо неожиданно выплевывает свои абсурдные словосочетания («Две вонючие свиные сосиски!»), не отшатываются, а гладят его по плечу и ласково говорят: «Это ничего!», как будто всю жизнь провели в окружении больных с тиками. Что-то подсказывает, что в 1957 г. люди реагировали более нервно. Да, наверное, эта болезнь в сто раз усугубила одиночество героя, но кажется, что сюжет теперь прекрасно обошелся бы и без нее: мало ли таких невзрачных одиночек в любом большом городе и в любом нуаре? Ну и наконец, за 20 лет препродакшена Нортон успел подрасти и ему сейчас в два раза больше лет, чем герою книги. Но и это его не остановило.