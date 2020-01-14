Премию «НОС» выиграл роман Александра Стесина «Нью-йоркский обход»

Премию «НОС» вручает Фонд Михаила Прохорова с 2009 г. Обладателя главного приза в 700 000 руб. определяют в несколько этапов. Сначала претенденты подают заявку на участие через форму на сайте фонда. Затем публикуется лонг-лист, из которого на открытых дебатах жюри премии составляет список финалистов. На финальных дебатах открытым голосованием определяют итогового победителя. Свои баллы (один или два) за претендентов отдают члены жюри, эксперты и (совокупно) зрители и лауреаты премии прошлых лет. Помимо главного победителя награждают также тех, кого выбрали голосованием читателей (оно проводится на сайте премии после объявления лонг-листа) и голосованием профессиональных критиков. Им вручают денежные призы в 200 000 руб.