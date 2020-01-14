Премию «НОС» выиграл роман Александра Стесина «Нью-йоркский обход»
В Москве в 11-й раз прошли финальные дебаты и награждение победителей литературной премии «НОС». Его победителем стала книга «Нью-йоркский обход» поэта и писателя Александра Стесина. Стесин по профессии врач-онколог, он родился в России, но с 1990 г. живет в США. «Нью-йоркский обход», его четвертая прозаическая книга, рассказывает о работе Стесина в больницах Нью-Йорка, об их сотрудниках и пациентах.
Премию «НОС» вручает Фонд Михаила Прохорова с 2009 г. Обладателя главного приза в 700 000 руб. определяют в несколько этапов. Сначала претенденты подают заявку на участие через форму на сайте фонда. Затем публикуется лонг-лист, из которого на открытых дебатах жюри премии составляет список финалистов. На финальных дебатах открытым голосованием определяют итогового победителя. Свои баллы (один или два) за претендентов отдают члены жюри, эксперты и (совокупно) зрители и лауреаты премии прошлых лет. Помимо главного победителя награждают также тех, кого выбрали голосованием читателей (оно проводится на сайте премии после объявления лонг-листа) и голосованием профессиональных критиков. Им вручают денежные призы в 200 000 руб.
В этом году критики отдали приз Линор Горалик и ее книге «Все, способные дышать дыхание», а приз зрительских симпатий получил роман «Центр тяжести» Алексея Поляринова. В шорт-лист премии вошли Александр Долинин с работой «Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар"», Николай Кононов («Восстание»), Кирилл Кобрин («Поднебесный экспресс»), Даниил Туровский («Вторжение. Краткая история русских хакеров»), Евгений Чижов («Собиратель рая»), София Cиницкая («Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине»).