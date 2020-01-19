На дебатах премии «НОС» выясняли, какие книги считать современными

Второй момент более важен. По нынешним условиям премии участвовать в ней может любое прозаическое произведение, фикшн или нон-фикшн, любого жанра и формата. На номинации участников не делят, и на дебатах было заметно, что это ставит в тупик даже членов жюри. И, с одной стороны, делить работы на жанры в современном мире правда не очень актуально. А с другой – действительно, как сравнивать журналистское расследование и роман? А если в шортлист вошла книга – комментарий к роману, значит, теоретически лучшей книгой года может стать любая научная работа? А можно ли номинировать, например, сборник интервью? А переписку? И что важнее – литературный критерий оценки или социальная/общественная значимость? Подозреваю, что таких вопросов будет все больше и больше. Скорее всего, организаторы премии предполагали, что задачу формулирования критериев возьмет на себя жюри. Сейчас этого не произошло, а ответы на вопросы «что такое современная и несовременная литература», «как соотносятся российское общество и литература», «в чем значимость литературы для современного общества» и проч. очень нужны.