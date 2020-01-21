Стиль жизни

Почему сериал «Чужак» может стать новым хитом НВО

Стивен Кинг уже назвал его своей лучшей экранизацией
Татьяна Алешичева
Центральные персонажи сериала – детективы Андерсон (Бен Мендельсон) и Гибни (Синтия Эриво) /Media rights capital

«Король ужасов» Стивен Кинг кроме прочего еще и отменный кинокритик, это известно всякому, кто читал его книгу «Пляска смерти» (1981), посвященную истории жанра хоррор. С другой стороны, нет более пристрастного человека, чем автор, оценивающий экранизацию собственного творения. То, что Кинг терпеть не может классический фильм Стэнли Кубрика «Сияние», «исказивший его замысел», и нахваливает вместо него посредственную телепостановку по собственному сценарию, тоже широко известный факт.

В «Чужаке» далеко не все можно объяснить рационально – мистическая линия не менее важна, чем детективная /Media rights capital
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.