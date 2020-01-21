Почему сериал «Чужак» может стать новым хитом НВО

«Король ужасов» Стивен Кинг кроме прочего еще и отменный кинокритик, это известно всякому, кто читал его книгу «Пляска смерти» (1981), посвященную истории жанра хоррор. С другой стороны, нет более пристрастного человека, чем автор, оценивающий экранизацию собственного творения. То, что Кинг терпеть не может классический фильм Стэнли Кубрика «Сияние», «исказивший его замысел», и нахваливает вместо него посредственную телепостановку по собственному сценарию, тоже широко известный факт.