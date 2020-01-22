Новыми героями фестиваля-школы «Территория» стали Томск и Тобольск

До Томска из Москвы лететь около четырех часов, до Тобольска лететь и ехать примерно шесть. Оба города расположены в болотистой местности с высокой влажностью, зимой очень холодно даже по сибирским меркам. Но дело не только в погодных условиях и географической отдаленности от столицы. В отличие от крупных региональных центров (Новосибирск, Екатеринбург, Пермь) тут пока типичная провинция. Это видно по пейзажам, это чувствуется в разговорах с местными жителями, для которых театральные проекты «Территории» почти такая же новость, какой была для Перми выставка «Русское бедное», устроенная московским галеристом Маратом Гельманом в 2008 г. в качестве прививки современного искусства. С тех пор Пермь успела побывать одной из культурных столиц страны (на театрально-музыкальные премьеры Теодора Курентзиса исправно летали из Москвы и Петербурга), а словосочетание «культурная децентрализация» перестало применяться исключительно к Европе: в крупнейшее событие превратилась Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК), которая проводится при поддержке Фонда Михаила Прохорова, появилась и расцвела Уральская индустриальная биеннале современного искусства в Екатеринбурге, активно расширял географию национальный театральный фестиваль «Золотая маска».