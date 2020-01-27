Фестиваль в итальянском Триесте оценил кино Восточной Европы

Если западноевропейские – даже итальянские – фильмы и попадают в репертуар фестиваля, то лишь при условии их связи с «востоком». И точно так же специальный приз жюри Eastern Star в Триесте могут вручить актеру любого происхождения и подданства – но непременно за игру в «восточном» фильме. Как в 2017 г. итальянке Монике Беллуччи за главную женскую роль в фильме Эмира Кустурицы «На Млечном Пути». Или годом раньше – многолетней музе Кшиштофа Кесьлёвского француженке Ирен Жакоб. А в этом году обладательницей Eastern Star стала итальянская актриса польского происхождения Кася Смутняк, сыгравшая в польском фильме Тадеуша Сливы «(Не)знакомые» – (Nie)znajomi. Английское название ленты в программе TSFF – Perfect Strangers – оказывается спойлером: дебют 38-летнего режиссера в полном метре и в самом деле ремейк «Идеальных незнакомцев» (2015) Паоло Дженовезе. А Смутняк играет в обоих фильмах одну и ту же роль – хозяйки квартиры, в которой семеро друзей соглашаются на предложенную ею игру. Все смартфоны на стол, разговаривать только по громкой связи, sms зачитывать вслух – и разворачивается история со скелетами в шкафу.