Фестиваль в итальянском Триесте оценил кино Восточной Европы

Недавний призер Локарно и Сараево венгерка Река Сабо привезла в Триест «Эйфорию бытия» (The Euphoria of Being, 2019). Поистине невероятная история 93-летней Эве Фахиди, пережившей нацистский концлагерь и спустя 70 лет успешно выступившей танцовщицей в хореографическом спектакле, посвященном ее жизни, была удостоена премии главного устроителя фестиваля, ассоциации Alpe Adria Cinema. По всем формальным признакам документальный (и в таком статусе премированный), стилистически этот фильм прочитывается скорее как художественный.