Объявлены номинанты на премию The Art Newspaper Russia за 2019 год

В категории «Выставка года» в шорт-лист вышли 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» (Третьяковская галерея) и «Ткани Москвы» (Музей Москвы). Все три – безусловные удачи своих институций. Уральская биеннале была посвящена теме бессмертия и собрала 76 художников из 25 стран. Помимо ярких и запоминающихся интерпретаций сложной темы организаторам удалось очень органично вписать ее в городской контекст: биеннале прошла в стенах действующего Уральского оптико-механического завода (в Екатеринбурге), а привлечение нескольких дополнительных площадок позволило заметно расширить аудиторию. Выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» обращается к одной из самых популярных у кураторов и востребованных у публики тематик – русскому авангарду. Но через оригинальный кураторский ход – частичное воссоздание легендарного Музея живописной культуры, просуществовавшего всего ничего в 1920-е, но сыгравшего важнейшую роль для формирования контекста современного искусства того времени. Восхищение вызывают и сама идея кураторов, и усилия по ее воплощению (например, удалось собрать произведения из множества региональных музеев), и с блеском решенная сложнейшая исследовательская задача по изучению архивов. Наконец, «Ткани Москвы» – альманах о столетней истории текстильного производства в Москве, ныне практически полностью утраченного. С этой работой Музей Москвы вышел на новый для себя уровень и заявил о себе как вероятный полноправный игрок в высшей российской музейной лиге.