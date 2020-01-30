Объявлены номинанты на премию The Art Newspaper Russia за 2019 год
Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист своей ежегодной премии. Лучших выберут в пяти номинациях: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
Премия The Art Newspaper Russia – редакционная, победителей выбирает не жюри, экспертный совет или голосование читателей, а члены редакции. Денежного приза у награды нет, победители получают символическую статуэтку работы художника Сергея Шеховцова и специально посвященный им театрализованный номер на церемонии. Тем не менее премия авторитетная, и выбор лауреатов почти никогда не вызывает вопросов или нареканий у профессионального сообщества. Лучших выбирают в три этапа: сначала публикуют лонг-лист претендентов, затем – короткий список, потом проводится финальная церемония. В этом году она состоится 26 февраля.
В категории «Выставка года» в шорт-лист вышли 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» (Третьяковская галерея) и «Ткани Москвы» (Музей Москвы). Все три – безусловные удачи своих институций. Уральская биеннале была посвящена теме бессмертия и собрала 76 художников из 25 стран. Помимо ярких и запоминающихся интерпретаций сложной темы организаторам удалось очень органично вписать ее в городской контекст: биеннале прошла в стенах действующего Уральского оптико-механического завода (в Екатеринбурге), а привлечение нескольких дополнительных площадок позволило заметно расширить аудиторию. Выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» обращается к одной из самых популярных у кураторов и востребованных у публики тематик – русскому авангарду. Но через оригинальный кураторский ход – частичное воссоздание легендарного Музея живописной культуры, просуществовавшего всего ничего в 1920-е, но сыгравшего важнейшую роль для формирования контекста современного искусства того времени. Восхищение вызывают и сама идея кураторов, и усилия по ее воплощению (например, удалось собрать произведения из множества региональных музеев), и с блеском решенная сложнейшая исследовательская задача по изучению архивов. Наконец, «Ткани Москвы» – альманах о столетней истории текстильного производства в Москве, ныне практически полностью утраченного. С этой работой Музей Москвы вышел на новый для себя уровень и заявил о себе как вероятный полноправный игрок в высшей российской музейной лиге.
На статус «Музея года» претендуют три институции – Пушкинский, Третьяковская галерея и Московский музей современного искусства. Этот выбор сложно назвать сюрпризом, ежегодно в шорт- и лонг-листе фигурируют почти одни и те же имена. Все три музея в шорт-листе в прошедшем году были приблизительно одинаково активны, но Пушкинскому (совместно с Эрмитажем) удалось воплотить в жизнь задачу, которая выходит за границы художественного и которая совсем не так давно казалось неразрешимой, – объединить коллекции Сергея Щукина и братьев Морозовых, разделенные в 1948-м, после закрытия Государственного музея нового западного искусства (ГМНЗИ). Объединенное собрание Морозовых показали на выставке в Эрмитаже, коллекцию Щукина – в ГМИИ им. Пушкина. Экспозиция «Щукин. Биография коллекции» стала хитом 2019 г. в Пушкинском, собрав максимальное число посетителей.
Эхо этого объединения прослеживается даже в книжной номинации: одним из номинантов на «Книгу года» стал альбом «Михаил и Иван Морозовы. Коллекции» авторства Наталии Семеновой. Его соперниками за звание «Книга года» будут работа Юрия Аввакумова «Бумажная архитектура: антология» (первая публикация почти всех – 250 – проектов российских лауреатов международных архитектурных конкурсов 1980-х гг.) и исследование Елены Осокиной «Небесная голубизна ангельских одежд: судьба произведений древнерусской живописи. 1920–1930-е годы».
Еще одну важную награду, «Личный вклад», вручают меценатам. Здесь так же, как и в категории «Музей года», особенно без сюрпризов. Редакция отметила бизнесмена и основателя одноименного благотворительного фонда Владимира Потанина (он многократный номинант и победитель премии и в этом году отмечен скорее по совокупности заслуг), бизнесмена и основателя благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова (в 2019 г. он лично спонсировал фильм Андрея Кончаловского о Микеланджело «Грех»), основателя фонда Breus Foundation Шалву Бреуса. Есть в числе номинантов и Леонид Михельсон: его фонд V-A-C последние несколько лет – один из главных ньюсмейкеров отечественной сцены современного искусства. А с назначением главы V-A-C Терезы Иароччи Мавики комиссаром павильона России на Венецианской биеннале есть шанс на экспансию фонда на глобальный уровень.