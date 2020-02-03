Фильмы недели – «1917» и «Маленькие женщины»

Роджер Дикинс – выдающийся оператор, и его «Оскар» за работу в «1917» будет абсолютно справедливым (как и «Оскар» за монтаж, которого зритель почти не замечает). Смотреть этот фильм надо, конечно же, на большом экране, а еще лучше – на гигантском IMAX, дающем максимальный эффект погружения. Но в случае с сильным формальным приемом неизбежно возникает вопрос, насколько он содержателен. Какие смыслы способен придать прямолинейному сюжету, лобовому пафосу и картонным диалогам – кроме того, что за шиворот втянутый в действие и потрясенный визуальной роскошью зритель не заметит их так же, как и монтажных склеек.