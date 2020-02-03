Фильмы недели – «1917» и «Маленькие женщины»
Военная драма Мендеса (у которого уже есть «Оскар» за «Красоту по-американски») – фаворит премиальной гонки-2020 (фильм выиграл «Золотой глобус» как лучшая драма и семь наград британской BAFTA, включая лучший фильм и режиссуру). Семейная мелодрама Гервиг – среди аутсайдеров (постановщицы нет в режиссерской номинации «Оскара»). В одном фильме действуют исключительно мужчины, в другом – если говорить именно о действии и выборе – женщины. Роднит их разве что историческая дистанция по отношению к изображаемым событиям. Но и с ней авторы работают по-разному.
Куда бежать
Мендес в «1917» ловко соединяет традиционный гуманизм с компьютерной игрой. Маленький человек (поначалу два) на большой войне преодолевает множество препятствий, переходя линию фронта, чтобы доставить важное сообщение, которое может спасти полторы тысячи британских жизней. За ним, как в шутере от первого лица, неотступно следует камера. Нет, не так – она ведет себя гораздо свободнее, отлетает, приближается, ускоряется, замирает, танцует вокруг. Ловко пряча монтажные стыки, режиссер создает ощущение одного непрерывного кадра, который разворачивается на протяжении всего действия.
Роджер Дикинс – выдающийся оператор, и его «Оскар» за работу в «1917» будет абсолютно справедливым (как и «Оскар» за монтаж, которого зритель почти не замечает). Смотреть этот фильм надо, конечно же, на большом экране, а еще лучше – на гигантском IMAX, дающем максимальный эффект погружения. Но в случае с сильным формальным приемом неизбежно возникает вопрос, насколько он содержателен. Какие смыслы способен придать прямолинейному сюжету, лобовому пафосу и картонным диалогам – кроме того, что за шиворот втянутый в действие и потрясенный визуальной роскошью зритель не заметит их так же, как и монтажных склеек.