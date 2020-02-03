Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Стиль жизни

Фильмы недели – «1917» и «Маленькие женщины»

В российский прокат одновременно вышли два номинанта на главного «Оскара»
Олег Зинцов
Герой Джорджа Маккэя в «1917» все время на экране, но узнаем мы о нем совсем немного /DreamWorks SKG

Военная драма Мендеса (у которого уже есть «Оскар» за «Красоту по-американски») – фаворит премиальной гонки-2020 (фильм выиграл «Золотой глобус» как лучшая драма и семь наград британской BAFTA, включая лучший фильм и режиссуру). Семейная мелодрама Гервиг – среди аутсайдеров (постановщицы нет в режиссерской номинации «Оскара»). В одном фильме действуют исключительно мужчины, в другом – если говорить именно о действии и выборе – женщины. Роднит их разве что историческая дистанция по отношению к изображаемым событиям. Но и с ней авторы работают по-разному.

Куда бежать

Мендес в «1917» ловко соединяет традиционный гуманизм с компьютерной игрой. Маленький человек (поначалу два) на большой войне преодолевает множество препятствий, переходя линию фронта, чтобы доставить важное сообщение, которое может спасти полторы тысячи британских жизней. За ним, как в шутере от первого лица, неотступно следует камера. Нет, не так – она ведет себя гораздо свободнее, отлетает, приближается, ускоряется, замирает, танцует вокруг. Ловко пряча монтажные стыки, режиссер создает ощущение одного непрерывного кадра, который разворачивается на протяжении всего действия.

«Дюнкерк» Кристофера Нолана работает как часы

Люди там – винтики, но механизм настроен безупречно

Роджер Дикинс – выдающийся оператор, и его «Оскар» за работу в «1917» будет абсолютно справедливым (как и «Оскар» за монтаж, которого зритель почти не замечает). Смотреть этот фильм надо, конечно же, на большом экране, а еще лучше – на гигантском IMAX, дающем максимальный эффект погружения. Но в случае с сильным формальным приемом неизбежно возникает вопрос, насколько он содержателен. Какие смыслы способен придать прямолинейному сюжету, лобовому пафосу и картонным диалогам – кроме того, что за шиворот втянутый в действие и потрясенный визуальной роскошью зритель не заметит их так же, как и монтажных склеек.

Вы видите 27% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.