Одно из главных музейных событий в мире – выставка «Ван Эйк. Оптическая революция»
Выставка ван Эйка в Музее изящных искусств Гента (MSK) восхитительна и неповторима. В таком определении нет преувеличения, Ян ван Эйк – художник гениальный, и рассматривать его произведения – чистое счастье. Никогда раньше 10 его работ из сохранившихся 20 не демонстрировались вместе. И вряд ли еще когда-нибудь одну из них можно будет увидеть в музее. За одну работу сочтены 10 панелей Гентского алтаря, величайшего шедевра европейского искусства. Восемь внешних панелей после выставки вернутся на свое место в собор Святого Бавона, а две внутренние – с изображениями Адама и Евы – отправятся на реставрацию.
Шедевр в деталях
В соборе, где сейчас можно увидеть два отреставрированных яруса прославленного алтаря, созданного в 1432 г. братьями Хубертом и Яном ван Эйками, близко к шедевру не подойдешь и за защитным стеклом все живописные тонкости не разглядишь, зато ощущаешь грандиозность и красоту замысла произведения и фантастическую виртуозность его воплощения. В музее же есть возможность приблизиться к фрагментам алтаря почти вплотную. Посмотреть в глаза прародителям человечества, увидеть редкие волоски на груди Адама и тень под круглой грудью Евы, полюбоваться розовым перламутром крыльев златовласого архангела и нежнейшей бледностью девы Марии в сцене Благовещения, заметить у донатора, заказчика алтаря Йоса Вейдта, мешки под глазами, а на портрете его жены – завернувшийся уголок белого воротничка.