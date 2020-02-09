Одно из главных музейных событий в мире – выставка «Ван Эйк. Оптическая революция»

В соборе, где сейчас можно увидеть два отреставрированных яруса прославленного алтаря, созданного в 1432 г. братьями Хубертом и Яном ван Эйками, близко к шедевру не подойдешь и за защитным стеклом все живописные тонкости не разглядишь, зато ощущаешь грандиозность и красоту замысла произведения и фантастическую виртуозность его воплощения. В музее же есть возможность приблизиться к фрагментам алтаря почти вплотную. Посмотреть в глаза прародителям человечества, увидеть редкие волоски на груди Адама и тень под круглой грудью Евы, полюбоваться розовым перламутром крыльев златовласого архангела и нежнейшей бледностью девы Марии в сцене Благовещения, заметить у донатора, заказчика алтаря Йоса Вейдта, мешки под глазами, а на портрете его жены – завернувшийся уголок белого воротничка.