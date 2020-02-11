Как Тарантино изменил историю кино

Белл, в частности, рассказывает о том, что и в бытность ее дублершей Турман Тарантино тщательно разбирал с ней роль. «Что ты делаешь в этой сцене? – Бегу по перилам. – А для чего ты бежишь по перилам? Какая у тебя цель?» И так далее. Верите или нет, после этого я действительно побежала по перилам совершенно иначе», – заключает Белл. Осмысленность – то, чего Тарантино требует на площадке от всех, от звезд до массовки. Сам он знает все – не только про кино, но и про каждого, с кем работает: фильмографию, когда и с кем пересекался, от каких ролей отказывался, на какие не утверждали и т. д. Всегда выбирал только тех актеров, которых хотел, а если не складывалось, то в конечном итоге и это оборачивалось к лучшему. На Винсента Вегу он изначально планировал Майкла Мэдсена, тот не смог из-за ранее взятых обязательств, в результате роль в «Криминальном чтиве» досталась Джону Траволте – и это стало одним из самых мощных камбэков в истории кино.