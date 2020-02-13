Впервые два российских отеля получили высший рейтинг Forbes Travel Guide

Оба российских отеля, получивших оценку в пять звезд, включены в Forbes Travel Guide впервые. Отель Four Seasons Hotel Moscow открылся в 2014 г., он находится в воссозданном здании гостиницы «Москва». В отеле 180 номеров и люксов, два ресторана, лобби-бар и бар. Спа-центр отеля площадью почти 3000 кв. м – самый большой среди московских гостиниц. В первую очередь инспекторы Forbes Travel Guide отмечают уникальное расположение отеля: из всех московских гостиниц он самый близкий к Кремлю, также в шаговой доступности собор Василия Блаженного, ГУМ и ЦУМ, Большой театр. Lotte Hotel St. Petersburg открыт в 2017 г. Номерной фонд отеля – 150 комнат и люксов. Он включает два ресторана и бар, а также панорамный бар с видом на Санкт-Петербург. В числе достоинств отеля эксперты Forbes Travel Guide отмечают интерьер и отделку, благодаря которым лобби выглядит «как один из дворцов Санкт-Петербурга».