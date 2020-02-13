Впервые два российских отеля получили высший рейтинг Forbes Travel Guide
Опубликован рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide. Впервые высшей отметки в пять звезд удостоены две российские гостиницы – Four Season Hotel Moscow и Lotte Hotel St. Petersburg. Всего эксперты премии отметили 11 российских гостиниц: пять московских и шесть в Санкт-Петербурге.
Рейтинг лучших отелей, спа и ресторанов Forbes Travel Guide составляется с 1958 г., тогда он назывался Mobil Travel Guide и издавался нефтяной компанией Mobil и издательским домом Simon & Schuster. Первоначально эксперты оценивали только гостиницы и кафе США. Позже рейтинг стал глобальным, хотя и сейчас подавляющее большинство отмеченных заведений приходится на США. Forbes Media стала издателем гида в 2009 г.
В жюри, обновляемое каждые два года, приглашают профессионалов гостиничной и ресторанной индустрии. По правилам рейтинга инспекторы посещают заведения анонимно, как обычные гости. В отеле им необходимо провести минимум две ночи. Гостиницы оценивают по 900 критериям, указано на сайте рейтинга. Упор делается на сервис: 75% оценки отеля основаны на уровне обслуживания (уборка, еда и бар, общение с гостями и т. д.), а 25% определяются качеством интерьера, отделки, мебели и т. п. Проинспектированные заведения ранжируют на три категории: «пять звезд», «четыре звезды» и «рекомендовано».
В рейтинг на 2020 г. включены 1898 гостиниц, спа и ресторанов. Из них 107 получили оценку в пять звезд впервые. Второй год подряд лидером по числу отелей с высшей оценкой остается Лондон – здесь их 19. Максимальное число пятизвездочных ресторанов оказалось в Макао – 23.
Оба российских отеля, получивших оценку в пять звезд, включены в Forbes Travel Guide впервые. Отель Four Seasons Hotel Moscow открылся в 2014 г., он находится в воссозданном здании гостиницы «Москва». В отеле 180 номеров и люксов, два ресторана, лобби-бар и бар. Спа-центр отеля площадью почти 3000 кв. м – самый большой среди московских гостиниц. В первую очередь инспекторы Forbes Travel Guide отмечают уникальное расположение отеля: из всех московских гостиниц он самый близкий к Кремлю, также в шаговой доступности собор Василия Блаженного, ГУМ и ЦУМ, Большой театр. Lotte Hotel St. Petersburg открыт в 2017 г. Номерной фонд отеля – 150 комнат и люксов. Он включает два ресторана и бар, а также панорамный бар с видом на Санкт-Петербург. В числе достоинств отеля эксперты Forbes Travel Guide отмечают интерьер и отделку, благодаря которым лобби выглядит «как один из дворцов Санкт-Петербурга».
Помимо отелей, получивших высшую оценку, в рейтинге еще девять российских гостиниц. Отметку «четыре звезды» получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt, а также «Астория», Kempinski Hotel Moika 22 и Belmond Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге. Рейтинг «рекомендовано» присудили гостиницам Corinthia в Санкт-Петербурге и The St. Regis Nikolskaya в Москве. Отель Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге включен в рейтинг без оценки с пометкой, что она будет опубликована в ближайшее время.