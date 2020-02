Впервые два российских отеля получили высший рейтинг Forbes Travel Guide

Помимо отелей, получивших высшую оценку, в рейтинге еще девять российских гостиниц. Отметку «четыре звезды» получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt, а также «Астория», Kempinski Hotel Moika 22 и Belmond Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге. Рейтинг «рекомендовано» присудили гостиницам Corinthia в Санкт-Петербурге и The St. Regis Nikolskaya в Москве. Отель Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге включен в рейтинг без оценки с пометкой, что она будет опубликована в ближайшее время.