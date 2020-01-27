Гид Michelin France на 2020 год стал сенсацией

В сентябре 2018 г. издательскую группу Michelin возглавил Пуленнек, который, заступая на должность, обещал множество перемен. «Мы понимаем эмоцию, которую может вызвать потеря звезды, но решения не существует. Все учреждения ежегодно оцениваются нашими инспекторами анонимно. Являетесь ли вы легендарным шеф-поваром или молодым шефом, который рискует открыть ресторан, влезая в долги, – все в равном положении. Звезды не передаются по наследству или за заслуги, каждый год их нужно зарабытывать», – говорил Пулленек в интервью AFP. Свое обещание он сдержал: уже первый гид, изданный в 2019 г. под его руководством, стал если не сенсацией, но как минимум поводом для разговоров. Во-первых, в рейтинг включили рекордное число новичков. Во-вторых, Michelin-2019 отметился свержением титанов. После 51 года в трехзвездочном статусе одну звезду потерял легендарный ресторан L’Auberge de l’Ill. Получивший высшую отметку в 1967 г. при шефе и владельце Поле Эберлене, ресторан неизменно подтверждал статус и при его сыне – шефе Марке Эберлене. Также до уровня двух звезд были понижены La Maison des Bois Марка Вейра (обновленный ресторан вновь получал три звезды в 2018 г.) и L’Astrance шефа Паскаля Барбо (удерживал три звезды с 2007 г.). Шесть ресторанов понизили с двух звезд до одной. По словам Пуленнека, Гид-2019 продемонстрировал «обновленную гастрономическую Францию».