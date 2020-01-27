Гид Michelin France на 2020 год стал сенсацией
Michelin опубликовал рейтинг лучших ресторанов Франции на 2020 г. В нем оказалось 628 ресторанов со звездами, что меньше, чем в прошлом году (632), но больше, чем в 2018-м (621). 63 заведения улучшили прошлогодний результат: трем присудили максимальную третью звезду, 11 – вторую, а 49 впервые отметили одной. Президент издательской группы Michelin Гвендаль Пуленнек оценил результаты положительно: «2020 год оказался очень хорошим. Наши инспекторы весь год действительно наслаждались большинством проектов. Многим заведениям удается стремиться к совершенству».
Главная сенсация
Еще до публикации гида в прессу просочилась главная сенсация этого года: гид лишил третьей звезды ресторан L'Auberge du Pont de Collonges, основанный легендарным Полем Бокюзом. Ресторан в пригороде Лиона был отмечен высшей оценкой Michelin дольше всех в мире – трехзвездочный рейтинг он получил в 1965 г. С тех пор меню существенно не менялось, Бокюз в интервью много раз говорил о том, что он готовит еду своего детства, и это самая лучшая кухня в мире. Разговоры о том, что и еда, и антураж L'Auberge du Pont de Collonges устарели, начались довольно давно, но авторитет Бокюза был настолько высок, что критиковать его в открытую считалось почти богохульством. Тем более что на популярность заведения у клиентов отсутствие изменений никак не влияло – лист ожидания составлял от одного до нескольких месяцев в зависимости от сезона.
Но два года назад месье Поль скончался. Ресторан остался в управлении семьи Бокюз, и наследники решились на перемены – например, поменяли шеф-кондитера и сомелье. Около года назад в Auberge Du Pont de Collonges началась реновация стоимостью 3,5 млн евро, объявлял генеральный директор ресторана Винсент Ле Ру. С октября 2019 г. посетителям предлагают новое сет-меню Tradition in Movement, созданное, как указано на сайте ресторана, «со всем уважением к наследию великого шефа».
О решении гида («ресторан остается отличным, но уже не уровня трех звезд») владельцам лично сообщил Пуленнек. Тогда же собственники опубликовали на сайте ресторана официальное заявление, в котором говорится, что решение инспекторов Michelin их печалит, но главным остается сохранить в ресторане душу месье Поля. Сейчас золотая табличка у входа «Три звезды с 1965 года» заменена на «Семейный дом с 1924 года». В марте 2020 г. будет запущено обновленное меню, оно включит 60% фирменных блюд и 40% новых, пишет Le Figaro.
Награда устойчивым
Высшей наградой в три звезды сейчас отмечены 29 ресторанов. Дольше всех звание трехзвездочного шефа удерживает Жорж Блан – с 1981 г.
Помимо Auberge Du Pont de Collonges остальные трехзвездочники свой титул сохранили. Впервые максимальную оценку получили парижский Kei французского шефа японского происхождения Кея Кобаяши, L'Oustau de Baumanière в Провансе (шеф Гленн Вьель и шеф-кондитер Брэндон Дехан) и одноименный ресторан шефа Кристофера Кутансо Christopher Coutanceau в Ла-Рошели. Синхронно со своим ментором Кутансо вторую звезду получил шеф La Table de l’Alpaga Антони Бескерра (раньше он был у Кутансо су-шефом). La Maison des Bois Марка Вейра, чей рейтинг в прошлом году был понижен до двух звезд, по-прежнему включен в гид – хотя Вейра, обидевшись на вердикт, требовал не упоминать его ресторан.
Главное новшество этого года – появление в гиде категории Gastronomie Durable, которой отмечают рестораны, придерживающиеся принципов устойчивого развития: использование локальных продуктов, безотходное производство, этичное отношение к сотрудникам. В эту категорию попал 51 ресторан, в том числе трехзвездочные Le Clos des Sens, Mirazur, Arpège, Alain Ducasse au Plaza Athénée.
Новый издатель – новые правила
Первый гид Michelin был издан в 1900 г. Андре Мишленом, одним из основателей шинной компании Michelin, и первоначально представлял собой список мест, которые бы могли пригодиться путешественнику, – от отелей и ремонтных мастерских до мест, где можно перекусить. В 1926 г. формат изменился на близкий к нынешнему и появилась отметка одной звездой. В 1930-х окончательно оформилась трехзвездочная система оценки.
В сентябре 2018 г. издательскую группу Michelin возглавил Пуленнек, который, заступая на должность, обещал множество перемен. «Мы понимаем эмоцию, которую может вызвать потеря звезды, но решения не существует. Все учреждения ежегодно оцениваются нашими инспекторами анонимно. Являетесь ли вы легендарным шеф-поваром или молодым шефом, который рискует открыть ресторан, влезая в долги, – все в равном положении. Звезды не передаются по наследству или за заслуги, каждый год их нужно зарабытывать», – говорил Пулленек в интервью AFP. Свое обещание он сдержал: уже первый гид, изданный в 2019 г. под его руководством, стал если не сенсацией, но как минимум поводом для разговоров. Во-первых, в рейтинг включили рекордное число новичков. Во-вторых, Michelin-2019 отметился свержением титанов. После 51 года в трехзвездочном статусе одну звезду потерял легендарный ресторан L’Auberge de l’Ill. Получивший высшую отметку в 1967 г. при шефе и владельце Поле Эберлене, ресторан неизменно подтверждал статус и при его сыне – шефе Марке Эберлене. Также до уровня двух звезд были понижены La Maison des Bois Марка Вейра (обновленный ресторан вновь получал три звезды в 2018 г.) и L’Astrance шефа Паскаля Барбо (удерживал три звезды с 2007 г.). Шесть ресторанов понизили с двух звезд до одной. По словам Пуленнека, Гид-2019 продемонстрировал «обновленную гастрономическую Францию».
Новшествам Пуленнека обрадовались не все. В первую очередь недовольство выразили сами шефы. Громче всех выступил Марк Вейра, заявивший, что инспекторы некомпетентны, а их решение о лишении La Maison des Bois максимальной оценки привело его к полугодовой депрессии. Желая оспорить результаты, Вейра подал на Michelin в суд, требуя объяснить решение инспекторов и выплатить символическую компенсацию в 1 евро. Но суд встал на сторону гида, посчитав, что претензии шефа безосновательны.
Кто судит и по каким правилам
Одним из требований Вейра было раскрытие личностей инспекторов – эксперты Michelin посещают рестораны инкогнито. Суд ему в этом отказал.
Анонимность инспекторов и отсутствие объяснений их решений – главная претензия гастрономического сообщества к гиду. Michelin неоднократно публиковал порядок инспекции заведений: эксперты посещают рестораны за свой счет (столько раз, сколько потребуется для вынесения объективного вердикта), фотографируют блюда и чеки для последующего отчета перед руководством гида. «Критерии, на которые опираются инспекторы? Выбор продуктов, мастерство приготовления, гармония вкусов, личность шеф-повара и, наконец, последовательность», – перечисляет Пуленнек. Идеальными кандидатами в инспекторы считаются повара, рестораторы и винные специалисты, писала CNN. О правилах гида изданию рассказала Ребекка Барр, директор Michelin в Великобритании и Ирландии, до назначения на эту должность 12 лет проработавшая инспектором.