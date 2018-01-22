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Шеф-повар Поль Бокюз EFF PACHOUD / AFP

Сообщения о том, что Поля Бокюза больше нет (он умер у себя дома в Лионе, а последние несколько лет страдал от болезни Паркинсона), в мировой прессе вышли с заголовками «Папа (pope) гастрономии умер», «Гастрономия в трауре». Президент Франции Эмманюэль Макрон в официальном сообщении назвал Бокюза воплощением французской кухни, а министр внутренних дел Франции, до этого 16 лет проработавший мэром Лиона, Жерар Коллон написал в твиттере: «Мсье Поль – это сама Франция». Бокюз относился к титулам философски. Французский ресторанный гид Gault & Millau объявил его шеф-поваром столетия еще в 1989 г. Culinary Institute of America (CIA, Кулинарный институт Америки) все же дождался конца XX века, но в 2011 г. тоже присудил это звание Бокюзу. Мэтр сказал тогда Le Figaro: «Нет высокой или низкой кухни. Есть лишь хорошая кухня». Главным в жизни, по его признанию, была дружба: «От чего я получаю удовольствие? Поесть колбасы с приятелями да выпить стакан макона (сорт красного вина. – «Ведомости»). Этого ничто не заменит». А на вопросы о своей роли в изобретении «новой кухни» он отвечал, что громкой шумихой она обязана вмешательству СМИ, а не какой-то невероятной революционности (Le Figaro).

Сливки, масло и вино

Поль Бокюз войдет в историю как один из вдохновителей «новой гастрономии», основателем которой считается другой великий французский шеф – Фернан Пуан. В конце 1960-х – начале 1970-х Бокюз с единомышленниками продвигал кухню с акцентом на качестве и естественности продуктов и пониженной калорийности блюд. Хотя с тех пор представления о «пониженной калорийности» сильно изменились. Например, обозреватель Le Point так описывает кухню мэтра: «Стиль Бокюза? Marriage-a-trois между сливками, маслом и вином». Это не очень близко к современным представлениям о правильном питании. Бокюз признавался, что любит простые и традиционные блюда вроде pot-au-feu (томленное в горшочке мясо с овощами) или boeuf bourguignon (говядина по-бургундски – мясо в густом винном соусе) и старается избегать суетливого приготовления пищи и «гороха, который режут на четыре части». «Не надо менять рецепт, который работает», – цитирует Бокюза The Guardian.

Первую звезду от ресторанного гида Michelin Бокюз получил в 1958 г., поступив на работу в отцовский ресторан, а в 1961 г. был удостоен звания «лучший повар Франции». Через год ресторан получил вторую звезду, а в 1965 г. – третью. С этого времени Бокюз непрерывно удерживал максимальный трехзвездочный рейтинг, что является мировым рекордом.

Гостями Бокюза неоднократно становились президенты, королевские особы и знаменитости. А его самое известное блюдо – трюфельный суп V. G. E.: трюфели и фуагра, запеченные в курином бульоне под крышкой из слоеного теста. Бокюз впервые приготовил его в Елисейском дворце в 1975 г. на ужине по случаю своего награждения орденом Почетного легиона. Суп назван в честь французского президента Валери Жискара д’Эстена, вручившего Бокюзу награду. С награждением орденом Почетного легиона связана интересная история, пишет журнал Madame Figaro. В 1975 г. Бокюз получил письмо, что его собираются наградить, под ним стояла подпись Жискара д’Эстена. Бокюз был вне себя от радости. Увы, письмо было розыгрышем одного из его друзей. Но история дошла до самого президента, и он решил поддержать шутку, в самом деле наградив Бокюза орденом.

«Я всю жизнь прожил в комнате, где родился»

Вероятно, у Поля Бокюза не было шансов не стать поваром. Он родился 11 февраля 1926 г. в пригороде Лиона Коллонж-о-Мон-д’Оре в семье потомственных кулинаров (Бокюз – представитель восьмого поколения поваров), уже в восемь лет самостоятельно приготовил первое серьезное блюдо, в 15 лет начал работать учеником повара в лионском ресторане Soierie. Единственный перерыв в поварской карьере у Бокюза случился с началом Второй мировой войны, когда он отправился добровольцем на фронт. Во время сражения в Эльзасе Бокюз получил ранение, после которого ему сделали переливание крови в американском полевом госпитале, и в 1944 г. вернулся в Лион. Он поступил в ресторан La Mere Brazier, потом работал в трехзвездочном Lucas Carton в Париже под началом братьев Пьера и Жана Труагро, еще позже – в La Pyramide во Вьенне, недалеко от Лиона. Больше никогда Бокюз надолго не покидал не только регион Рона-Альпы, но и отчий дом. Шеф вспоминал в 2010 г. в эфире Radio Television Suisse: «Я всю жизнь прожил в том доме, в той комнате, где родился». Если ему случается покидать родной дом, он чувствует себя потерянным.

В 1956 г. Бокюз присоединился к семейному бизнесу и стал шеф-поваром фамильного ресторана L’Auberge du Pont de Collonges. К тому моменту ресторан назывался Hotel Du Pont и больше 30 лет не принадлежал семье (в 1921 г. его вместе с правом использования фамильного бренда продал дед Поля Жозеф). Через 10 лет, получив три мишленовские звезды и став национальной знаменитостью, Бокюз выкупил фамильный ресторан и добавил к его названию L’Auberge du Pont de Collonges собственное имя – Paul Bocuse.

В статусе основоположника новой кухни Бокюз становится и международной звездой. Он много и охотно давал интервью, в 1972 г. он появился на обложке The New York Times, в 1975 г. – на обложке Newsweek, написал несколько книг: «Французская кухня Поля Бокюза» (1977), «Поль Бокюз на вашей кухне: введение в классическую французскую кухню» (1982), «Бокюз a la Carte» (1989) и «Поль Бокюз: полные рецепты» (2011). Бокюз никогда не чурался публичности и не стеснялся продвигать свое дело. «Бог более чем знаменит, но это не мешает проповеднику звонить в церковные колокола каждое утро», – говорил он журналу People в 1976 г.

Три женщины

Бокюз никогда не делал тайны и из своей личной жизни и открыто жил с тремя женщинами – законной женой Раймондой и двумя любовницами. «Я обожаю женщин. В современном мире мы живем слишком долго, чтобы провести целую жизнь только с одним [человеком]. Я работаю так, будто проживу 100 лет, и мне нравится жить так, будто следующий день последний», – откровенничал 78-летний Бокюз в интервью The Telegraph в 2005 г.

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