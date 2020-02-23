Раф Симонс стал вторым креативным директором Prada
В последний день Недели моды в Милане владельцы Prada Group Миучча Прада и Патрицио Бертелли объявили о начале сотрудничества с дизайнером Рафом Симонсом. Он стал со-креативным директором Prada, разделив обязанности с нынешним творческим руководителем Миуччей Прадой. Как говорится в официальном сообщении компании и уточнялось на совместной пресс-конференции, Прада и Симонс разделят поровну полномочия и ответственность во всех творческих вопросах и при принятии решений. Первой совместной работой Прады и Симонса станет коллекция женской одежды сезона весна/лето 2021 г. Ее покажут на Неделе моды в Милане в сентябре этого года.
Компания Prada основана в 1913 г. Марио Прада как производитель сумок и кожаных аксессуаров. Его внучка Миучча Прада вместе с мужем Патрицио Бертелли возглавила ее в 1978 г. В 1989 г. она представила первую коллекцию женской одежды класса pret-a-porter. В 1993 г. Прада создала еще один бренд одежды — Miu Miu. Он позиционируется как более смелый и экспериментальный, чем Prada.
Под руководством Прады и Бертелли Prada быстро завоевала популярность у покупателей. В 1980-х Миучча предложила клиентам стиль, радикально отличавшийся от того, что тогда выпускало большинство дизайнеров. Например, хитом марки стали нейлоновые рюкзаки и сумки — практичные и лаконичные в противовес пышной и вычурной моде 1980-х. В 1990-х и 2000-х показы Prada и Miu Miu стали одними из главных в расписании недель моды и задавали направление моды. Но с начала 2010-х позиции обеих марок стали слабеть.
Модные критики стали говорить, что брендам больше не удается соответствовать времени и улавливать тенденции. В 2019 г. Prada оказалась в центре скандала. В витринах магазинов марки в Нью-Йорке были выставлены фигурки в виде человечков или обезьян чёрного цвета с большими красными губами, которые посчитали оскорбительными для афроамериканцев. Комиссия Нью-Йорка по правам человека также посчитала, что фигурки оскорбляют темнокожих жителей города. Фигурки убрали, представители Prada принесли извинения, позже объявив о создании департамента по вопросам толерантности.
Финансовые дела Prada Group также не безоблачны. С 2014 г. компания теряет операционную прибыль: с 2014 г. по 2018 г. она снизилась с 939 млн евро до 323 млн. Правда, выручка все эти годы падала не столь ощутимо. В 2015 г. Prada Group отчиталась о падении оборота с 3,59 млрд евро до 3,55 млрд. Худший результат компания показала в 2017 г., тогда выручка упала до 3,1 млрд евро. После этого Прада и Бертелли выступили с заявлением, что они не хотят измерять успех компании только в цифрах. Согласно последнему опубликованному отчету, за первую половину 2019 г. оборот компании вырос на 2% к аналогичному периоду прошлого года, а чистая прибыль — на 10%. Выручка Prada, на которую приходится 83% продаж группы, выросла на 4%.
С Рафом Симонсом Прада и Бертелли знакомы давно. Будучи владельцами марки Jil Sander (входила в Prada Group с 1999 по 2006 гг.), они пригласили Симонса возглавить бренд вместо его основательницы Жиль Сандер. Симонс проработал в Jil Sander с 2005 по 2012 гг., и ушел оттуда, чтобы стать креативным директором женских коллекций Dior. Это назначение вызвало удивление в индустрии, так как минималисткая стилистика Симонса многим казалась очень далекой от традиционного шика исторического французского дома моды. Но союз оказался успешным, результат понравился и профессионалам индустрии, и покупателям. Тем не менее уже в 2015 г. Симонс покинул Dior, чтобы возглавить Calvin Klein. Выбор самобытного дизайнера на роль главы массового бренда сразу казался спорным. В должности креативного директора Симонс получил невероятные полномочия — он контролировал не только создание коллекций, но и продвижение и коммуникации. В первые же сезоны работы дизайнер получил несколько важнейших профессиональных наград, но вот заинтересовать широкую публику у него не вышло. Продажи так и не выросли, аудитория новый язык не поняла и дизайнер покинул марку в 2018 г. за несколько месяцев до истечения контракта.
Союз Прады и Симонса — ответ на сложившееся положение вещей в современной моде, когда успешный модный бизнес больше не равняется яркому творчеству. Новый тандем создается именно для поиска оригинальных творческих решений, пояснили на пресс-конференции Прада и Симонс. По их словам, они не планируют останавливаться только на создании коллекций, а будут искать новые формы творчества и формировать культурные смыслы.
Приглашение Симонса в Prada выглядит более логичным, чем в Calvin Klein и даже Dior, цитирует The New York Times Роберта Берка, основателя консультационного агентства Robert Burke и бывшего директора моды универмага Bergdorf Goodman. По его оценке, это партнерство — сильный стратегический шаг, усиливающий позиции Prada на будущее. Это решение будет хорошо принято уже существующими клиентами Prada, а также привлечет новых.
Симонс отказался отвечать на вопрос, получит ли он долю в Prada Group. Он будет жить на два города — Милан (где находится штаб-квартира Prada) и Антверпен (где расположен офис его собственной марки Raf Simons). Работу над своим брендом он прекращать не будет. К обязанностям со-креативного директора Prada Симонс приступит в апреле этого года.