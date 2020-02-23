Раф Симонс стал вторым креативным директором Prada

С Рафом Симонсом Прада и Бертелли знакомы давно. Будучи владельцами марки Jil Sander (входила в Prada Group с 1999 по 2006 гг.), они пригласили Симонса возглавить бренд вместо его основательницы Жиль Сандер. Симонс проработал в Jil Sander с 2005 по 2012 гг., и ушел оттуда, чтобы стать креативным директором женских коллекций Dior. Это назначение вызвало удивление в индустрии, так как минималисткая стилистика Симонса многим казалась очень далекой от традиционного шика исторического французского дома моды. Но союз оказался успешным, результат понравился и профессионалам индустрии, и покупателям. Тем не менее уже в 2015 г. Симонс покинул Dior, чтобы возглавить Calvin Klein. Выбор самобытного дизайнера на роль главы массового бренда сразу казался спорным. В должности креативного директора Симонс получил невероятные полномочия — он контролировал не только создание коллекций, но и продвижение и коммуникации. В первые же сезоны работы дизайнер получил несколько важнейших профессиональных наград, но вот заинтересовать широкую публику у него не вышло. Продажи так и не выросли, аудитория новый язык не поняла и дизайнер покинул марку в 2018 г. за несколько месяцев до истечения контракта.