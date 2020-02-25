Почему фотограф Рен Ханг стал героем Кирилла Серебренникова

Мир потянулся в этот новый китайский дом. «О, сколько вас тут набилось!» – восклицает японский репортер, приехавший в Пекин снимать сюжет о Ханге и попавший в тесную комнату, где молодой человек тишайшего и деликатнейшего вида как детали конструктора прилаживает друг к другу тела голых девчонок и мальчишек, чтобы потом водрузить на них еще и живого варана. Всем весело. Сессия Ханга похожа на игру – даже детскую игру. Японец, приехавший снимать опасные будни нарушителя общественного спокойствия, выглядит слегка ошарашенным. Этот 11-минутный ролик, который тоже показывают на выставке, проливает свет на процесс и суть работы Ханга с телом. Это перформанс, инсценировка, игра. Засунуть голову в пальмовые листья, чтобы она выглядела как плод с человеческим лицом. Запутать рыбок в распущенных волосах погруженной под воду девушки – как в водорослях. Посадить на плечи модели голубей, как будто модель – дерево. Представить тело как ландшафт или натюрморт. Соединить фрагменты тел так, чтобы образовалось какое-то новое существо – многорукое, многоногое, третьего пола и наполовину, например, павлин. Не скрывавший своей гомосексуальной ориентации, Ханг конструировал эротическое тело как новое, не табуированное и не отбракованное еще общественной моралью – чистое, фантазийное, свободное от стыда и чувства вины. Даже гениталии, представленные на фотографиях Ханга, как будто это цветы или фрукты, расстаются вдруг с репутацией непристойных объектов и обретают давно утраченную невинность. Теперь это просто части тела.