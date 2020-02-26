В Петербурге открылась гигантская выставка кинетистов

И публика уже подготовлена. В 2014 г. большой выставкой группы «Движение» открылась московская галерея Artstory, в 2018-м появился кинетический проект «Гаража», и перед зданием в парке Горького на все лето поставили «Атом» Колейчука. Через год был устроен следующий проект, посвященный уже только русскому кинетизму, в Центре современного искусства «Заря» во Владивостоке. А теперь куратор владивостокской выставки Полина Борисова открыла выставку уже в Петербурге, в пространстве «Севкабель порт», новую, но на ту же тему. Такой стереовзгляд кажется полезным – и, может быть, в дополнение к названным героям, в «Севкабеле» появятся другие, и среди них окажется, например, архитектор Борис Стучебрюков, который, начиная с середины 1980-х, создавал удивительные подвижные скульптуры из бритвенных лезвий, ставшие одним из эстетских символов эпохи, – многие надеялись увидеть его в «Лаборатории будущего». Слишком много кинетистов в любом случае не бывает – что выставка в Манеже и призвана доказать.