Дом Hermes показывает в Москве выставку изделий из отходов производства
Выставкой в московском бутике в ГУМе Hermes отмечает десятилетие ателье petit h, придуманного Паскаль Муссард, прапраправнучкой основателя марки Тьерри Эрмеса. Она часто бывала на производствах Hermes (до 70% товаров компания выпускает самостоятельно) и видела, сколько материалов – обрезков кожи, шелка и т. д. – шло в отходы и выбрасывалось. Муссард решила создать мастерскую, где из неиспользуемых остатков создавалось бы что-то новое. В 2010 г. во флагманском бутике на Фобур-Сент-Оноре были представлены первые образцы petit h. Сейчас у petit h есть собственное ателье в пригороде Парижа и отдельный постоянный магазин в Париже.
Что делает Hermes
Ателье petit h путешествует по миру – выставки-продажи проходят в бутиках Hermes. Ассортимент товаров petit h довольно широкий: ателье делает как мелочи вроде брелоков, ключниц или визитниц, так и предметы интерьера (зеркала, посуду и т. п.). Однажды сделали даже диван, а в Москву привезли санки и довольно большую стойку для гардероба, куда можно вешать шарфы, зонты или шляпы. Так же как и основные изделия Hermes, товары petit h делают вручную, и стоят они сопоставимо. Например, на московской выставке дешевле всего оказались шелковые брелоки-шармы – по 5000–6000 руб. Кожаные брелоки в виде куполов и матрешек, сделанные специально для московской выставки, продаются уже по 15 000 руб. Самым же дорогим предметом оказалась та самая стойка для гардероба – около 5 млн руб.
«Вещи petit h – уникальные, оригинальные, высочайшего качества исполнения. Они прекрасно продаются на специализированных выставках в наших магазинах», – рассказывал «Ведомостям» в 2011 г. Патрик Тома, тогдашний гендиректор Hermes International. За прошедшие годы спрос только вырос, подтвердили на выставке представители марки. Более того – у ателье появились свои поклонники, которые следят за новинками и даже путешествуют вслед за выставками.
Открывая московскую выставку, креативный директор ателье Годфруа де Вирье рассказал, что petit h можно считать вкладом Hermes в дело осознанного потребления. Оно часть модели устойчивого развития, которое подразумевает такой образ мыслей, действий и отношения к окружающей среде, другим людям и бизнесу, при которых нынешнее поколение может не только жить и творить в полную силу, но и передать эту возможность потомкам. В этот термин входит довольно широкий круг тем – от собственного ответственного потребления до бережного отношения к природе (от работы только с материалами органического происхождения до компенсации выбросов при производстве) и этичного отношения к сотрудникам (современная компания должна следить за соблюдением гендерного, возрастного и расового равенства).
Что делают другие
Прежде мода за редким исключением такие идеи игнорировала. Если же что-то, что сейчас назвали бы примером устойчивого развития или ответственного потребления, пробивалось в реальность, то скорее вынужденно и от ограниченности ресурсов. Так, Сальваторе Феррагамо в 1930-х работал с бумагой, корой дерева, рафией, рыбьей кожей и даже фантиками от конфет. Эксперименты были вызваны дефицитом: фашистская Италия жила в условиях экономической блокады и в страну не поставлялись определенные типы кожи и фурнитуры. Тогда же и по аналогичным причинам Гуччио Гуччи придумал делать ручки на своих сумках из бамбука.
Но последние несколько лет «ответственная» повестка стала для модных домов обязательной. Департаменты, занимающиеся устойчивым развитием, есть практически у всех крупных компаний. В августе прошлого года во время саммита G7 президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой Пакта моды, в котором говорилось об общих целях, к которым индустрия моды может стремиться, чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Тезисы для пакта по просьбе президента сформулировал глава Kering Франсуа-Анри Пино (холдинг владеет брендами Gucci, Saint Laurent, Boucheron и проч.), а подписало его свыше 30 компаний (владеющих более чем 150 брендами), среди которых PVH (ему принадлежат Calvin Klein и Tommy Hilfiger), Chanel, Prada, Hermes, Ermenegildo Zegna, Burberry, Gap, Zara, Capri Holdings (владеет Michael Kors’, Jimmy Choo и Versace). LVMH, крупнейший производитель товаров роскоши в мире, заявил, что будет работать над проблемой самостоятельно, и объявил о создании соответствующего департамента, а также о назначении дизайнера Стеллы Маккартни личным советником Бернара Арно и консультантом исполнительного комитета LVMH по этим вопросам. Маккартни стала первой из дизайнеров, кто поставил вопросы устойчивого развития и этического отношения к животным и окружающей среде на передний план. Например, в собственной марке Stella McCartney она никогда не работала с натуральными кожей и мехом, а сейчас использует в производстве, например, хлопок только органического происхождения и переработанные синтетические материалы.
Сколько вреда от моды
По данным United Nations Environment Programme, опубликованным в ноябре 2018 г., индустрия моды производит 20% мировых сточных вод и 10% глобальных выбросов углерода – больше, чем все международные авиарейсы и морские перевозки. Окрашивание тканей является вторым по величине загрязнителем воды в мире: для изготовления стандартной пары джинсов требуется около 7500 л воды. Каждую секунду эквивалент одного мусоровоза текстиля сбрасывается на свалку или сжигается. Если ничего не изменится, к 2050 г. индустрия моды будет производить четверть углеродного следа на планете.
Другие исследования показывают, что параллельно растет озабоченность потребителей состоянием экологии. Если в 2017 г. эксперты Unilever подсчитали, что около трети опрошенных выберут для покупки бренд, который известен вниманием к вопросам окружающей среды, то, согласно данным KMPG, в 2018 г. таких было уже около 60%. Среди наиболее важных вещей опрошенные назвали высокое качество товаров, отсутствие химикатов и выбросов в процессе производства, этичное отношение к персоналу, использование переработанных материалов и биоразлагаемую или другую экологичную упаковку.
Крупные компании декларируют приверженность этим ценностям, но 48% потребителей считают, что действия брендов только усложняют им задачу поступать ответственно в повседневной жизни, говорит исследование агентства Futerra. Ключевые претензии – невнимание к сотрудникам (при производстве многих товаров, особенно масс-маркета, не соблюдаются права работников) и перепроизводство. По мнению опрошенных, снизить объемы выпускаемой продукции и отказаться от дешевой рабочей силы важнее, чем компенсировать выбросы от авиаперевозок сотрудников и клиентов в дни недель моды.
Многие инициативы модных компаний действительно неоднозначны, согласна руководитель магистерской программы «Индустрия моды: теории и практики» НИУ ВШЭ Людмила Алябьева. Потому что любой тренд (а экологичность сейчас – это тренд) напрямую связан с хайпом и прочими маркетинговыми инструментами. Но это естественный процесс – все нишевое, чтобы стать массовым и привлекательным, нуждается в некоем гламурном продвижении. В любом случае важно, что тема поднимается и обсуждается и сегодня «устойчивость» включена в повестку самых крупных игроков индустрии моды и, что важно, потребитель готов к этим процессам подключиться, резюмирует Алябьева.