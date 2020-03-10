Дом Hermes показывает в Москве выставку изделий из отходов производства

Но последние несколько лет «ответственная» повестка стала для модных домов обязательной. Департаменты, занимающиеся устойчивым развитием, есть практически у всех крупных компаний. В августе прошлого года во время саммита G7 президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой Пакта моды, в котором говорилось об общих целях, к которым индустрия моды может стремиться, чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Тезисы для пакта по просьбе президента сформулировал глава Kering Франсуа-Анри Пино (холдинг владеет брендами Gucci, Saint Laurent, Boucheron и проч.), а подписало его свыше 30 компаний (владеющих более чем 150 брендами), среди которых PVH (ему принадлежат Calvin Klein и Tommy Hilfiger), Chanel, Prada, Hermes, Ermenegildo Zegna, Burberry, Gap, Zara, Capri Holdings (владеет Michael Kors’, Jimmy Choo и Versace). LVMH, крупнейший производитель товаров роскоши в мире, заявил, что будет работать над проблемой самостоятельно, и объявил о создании соответствующего департамента, а также о назначении дизайнера Стеллы Маккартни личным советником Бернара Арно и консультантом исполнительного комитета LVMH по этим вопросам. Маккартни стала первой из дизайнеров, кто поставил вопросы устойчивого развития и этического отношения к животным и окружающей среде на передний план. Например, в собственной марке Stella McCartney она никогда не работала с натуральными кожей и мехом, а сейчас использует в производстве, например, хлопок только органического происхождения и переработанные синтетические материалы.