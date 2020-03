Что смотреть на Фотобиеннале-2020

Клуб открылся в апреле 1977 г. в здании бывшего театра с абсолютно сохранными интерьерами, что легко увидеть в кадрах, полных самых разных примет гламура 1970-х. В «Студии 54» бывали все новые и старые знаменитости эпохи – от Уорхола и Лайзы Миннелли до Барышникова, Нуреева, Мика Джаггера, Лиз Тейлор etc. Помните, как в сериале Sex and the Сity Кэрри пытается выспросить у героя Барышникова подробности про «Студию 54»? Вот здесь их можно пусть не услышать, но увидеть – моду, хеппенинги, свободные нравы, от которых даже в Нью-Йорке теперь остались в лучшем случае воспоминания. Клуб закрылся уже в 1980-м и давно стал историей, в которую сегодня, в эпоху повсеместно утвержденной полит- и секскорректности, верится с трудом.