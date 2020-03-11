Что смотреть на Фотобиеннале-2020

О том, как менялись нравы в фэшн-индустрии, рассказывает проект Ника Найта, одного из самых влиятельных модных фотографов: от Наоми Кэмпбелл, снятой в 1987-м в красном пальто Yohji Yamamoto, мы добираемся до Джазель Занотти образца 2016 г. А нынешние нравы в моде демонстрирует новый календарь Pirelli. Ник Найт тоже снимал для Pirelli, только в 2004-м, и видно, насколько кардинально изменились вкусы. В этом году фотографом календаря был выбран Паоло Роверси, а он, в свою очередь, выбрал в круг героинь Эмму Уотсон – пусть и снявшуюся в нашумевших «Маленьких женщинах», но известную прежде всего как всезнайка Гермиона, подружка Гарри Поттера. Другой столь же далекий от секс-символа образ – Клэр Фой, актриса, ставшая узнаваемой благодаря сериалу «Королева», где она играет собственно Елизавету II. И никакой обнаженки, никаких сексуальных вызовов, кроме как во взглядах, – это и есть эротика эпохи #metoo.