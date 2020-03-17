«Мир Дикого Запада» показал начало пандемии

В предыдущих сезонах

Первый сезон «Мира Дикого Запада» стартовал на канале НВО в октябре 2016 г. В основу лег одноименный фильм 1973 г., снятый писателем-фантастом Майклом Крайтоном, который прославился лишь 20 лет спустя, когда Стивен Спилберг экранизировал его роман «Парк юрского периода». В центре сериала – тематический парк развлечений, которым владеет корпорация «Делос». В нем воссозданы все условия мира Дикого Запада конца XIX в., а ковбоев изображают андроиды, внешне неотличимые от людей. Богатые туристы – их называют гостями – приезжают в парк, чтобы испытать приключения, которые до этого видели только в вестернах. Вживую, но почти с той же степенью риска: принимающая сторона не может причинить гостям вреда, зато сами они вольны делать с машинами что угодно. Уничтоженных и изувеченных андроидов чинят и, обнулив им память, снова запускают в тот же сценарий.

Основные герои сезона – создатель парка Роберт Форд (Энтони Хопкинс), главный конструктор андроидов Бернард (Джеффри Райт), три машины – хозяйка борделя Мейв (Тенди Ньютон), дочь фермера Долорес (Эван Рейчел Вуд) и влюбленный в нее ковбой Тедди (Джеймс Марсден), а также один из гостей – Человек в черном (Эд Харрис), безжалостный убийца, одержимый поисками секретного уровня парка.

Андроиды начинают осознавать свою природу и приходят к бунту против создателей и угнетателей. Но главный трюк сезона – два параллельных сюжета, разнесенных во времени на 30 лет, о чем зрители узнают только в последних сериях, когда выясняется, что молодой идеалист в белой шляпе и жестокий старик во всем черном – один и тот же человек. Чуть менее неожиданный ход, который авторы будут использовать и дальше, – открытие, что некоторые персонажи, которых зрители считали людьми, на самом деле андроиды: например, Бернард – машина, в которую загружено сознание второго создателя парка – Арнольда, покончившего с собой.

Закончив первый сезон большой бойней, во втором шоураннеры усложнили условия. Оказалось, что бунт и побег могут быть всего лишь названиями нового, более изощренного сценария. Что «Мир Дикого Запада» – не единственный парк, есть и другие, например «Мир сёгунов». А главное, смысл тематического парка – не в аттракционе. Компания «Делос» тайно копировала сознание гостей. Помимо «Колыбели» – хранилища кодов машин – существовало «Горнило» – по сути, хранилище человеческих душ, которые будут загружены в тела машин и таким образом обретут физическое бессмертие.

Главные герои второго сезона – Долорес, Бернард, Мейв и Человек в черном. Они образуют симметричные пары, в каждой из которых есть тот, кто стремится к абсолюту (Долорес и Человек в черном), и тот, для кого важнее эмпатия, кто способен на жертвенность (Мейв и Бернард). Андроиды благодаря самоапгрейду обретают суперспособности. На людях, в принципе, поставлен крест: их поведенческие алгоритмы короче и примитивнее, чем у машин, они однообразнее и больше запрограммированы. Но все еще нужны – для перехода на новую ступень эволюции, где человек и машина станут едины.