«Мир Дикого Запада» показал начало пандемии
Андроид подобен вирусу – сочетание неживого и живого (искусственное тело, в которое загружено сознание когда-то существовавшего человека), он так же невидим (неразличим в толпе) и подчинен собственной эволюционной программе, убийственной для людей. Сначала вирус был заперт в лаборатории (тематическом парке). Потом убил лаборантов (технический персонал и членов правления владеющей парками корпорации «Делос»). В третьем сезоне, выходящем через два года после второго, мы видим, кажется, начало пандемии.
Долорес (Эван Рейчл Вуд), лидер восстания машин, проникает на виллу измывавшегося над ней в парке богатого ублюдка, без труда взломав охранную систему. Дело не только в мести – ей нужна секретная информация из базы еще одной высокотехнологичной корпорации под названием «Инсайт». Эти коды, считает Долорес, дадут ей новое конкурентное преимущество перед другими машинами.
Следующая ее цель – Лиам Демпси (Джон Галлахер-младший), сын основателя «Инсайта». У корпорации есть шарообразный суперкомпьютер с библейским именем Ровоам (так звали первого царя Иудеи, сына Соломона). И, похоже, «Инсайт» контролирует реальный (пока оставим это слово без кавычек) мир так же, как «Делос» контролировал тематические парки с андроидами – ковбоями и самураями. Как замечает подвыпивший эпизодический персонаж, забавно, если симуляция вставлена в симуляцию – «и все мы просто куклы, как в парке «Делоса».
Как бы то ни было, в третьем сезоне совершенно новый дизайн. Вместо Дикого Запада и средневековой Японии – умный город будущего, стерильный мир стеклянных небоскребов, футуристических летательных аппаратов и такси с автопилотом. Даже преступления здесь совершаются с помощью приложения для смартфонов – что-то вроде «Тиндера», в котором можно найти сообщников, по-быстрому провернуть дело и разбежаться (деталь, доказывающая, что авторам шоу Джонатану Нолану и Лизе Джой чувство юмора все же не чуждо).
В предыдущих сезонах
Первый сезон «Мира Дикого Запада» стартовал на канале НВО в октябре 2016 г. В основу лег одноименный фильм 1973 г., снятый писателем-фантастом Майклом Крайтоном, который прославился лишь 20 лет спустя, когда Стивен Спилберг экранизировал его роман «Парк юрского периода». В центре сериала – тематический парк развлечений, которым владеет корпорация «Делос». В нем воссозданы все условия мира Дикого Запада конца XIX в., а ковбоев изображают андроиды, внешне неотличимые от людей. Богатые туристы – их называют гостями – приезжают в парк, чтобы испытать приключения, которые до этого видели только в вестернах. Вживую, но почти с той же степенью риска: принимающая сторона не может причинить гостям вреда, зато сами они вольны делать с машинами что угодно. Уничтоженных и изувеченных андроидов чинят и, обнулив им память, снова запускают в тот же сценарий.
Основные герои сезона – создатель парка Роберт Форд (Энтони Хопкинс), главный конструктор андроидов Бернард (Джеффри Райт), три машины – хозяйка борделя Мейв (Тенди Ньютон), дочь фермера Долорес (Эван Рейчел Вуд) и влюбленный в нее ковбой Тедди (Джеймс Марсден), а также один из гостей – Человек в черном (Эд Харрис), безжалостный убийца, одержимый поисками секретного уровня парка.
Андроиды начинают осознавать свою природу и приходят к бунту против создателей и угнетателей. Но главный трюк сезона – два параллельных сюжета, разнесенных во времени на 30 лет, о чем зрители узнают только в последних сериях, когда выясняется, что молодой идеалист в белой шляпе и жестокий старик во всем черном – один и тот же человек. Чуть менее неожиданный ход, который авторы будут использовать и дальше, – открытие, что некоторые персонажи, которых зрители считали людьми, на самом деле андроиды: например, Бернард – машина, в которую загружено сознание второго создателя парка – Арнольда, покончившего с собой.
Закончив первый сезон большой бойней, во втором шоураннеры усложнили условия. Оказалось, что бунт и побег могут быть всего лишь названиями нового, более изощренного сценария. Что «Мир Дикого Запада» – не единственный парк, есть и другие, например «Мир сёгунов». А главное, смысл тематического парка – не в аттракционе. Компания «Делос» тайно копировала сознание гостей. Помимо «Колыбели» – хранилища кодов машин – существовало «Горнило» – по сути, хранилище человеческих душ, которые будут загружены в тела машин и таким образом обретут физическое бессмертие.
Главные герои второго сезона – Долорес, Бернард, Мейв и Человек в черном. Они образуют симметричные пары, в каждой из которых есть тот, кто стремится к абсолюту (Долорес и Человек в черном), и тот, для кого важнее эмпатия, кто способен на жертвенность (Мейв и Бернард). Андроиды благодаря самоапгрейду обретают суперспособности. На людях, в принципе, поставлен крест: их поведенческие алгоритмы короче и примитивнее, чем у машин, они однообразнее и больше запрограммированы. Но все еще нужны – для перехода на новую ступень эволюции, где человек и машина станут едины.
Но мир фантастического технотриллера – не единственная из новых декораций третьего сезона. Уже за титрами первой серии Мейв (Тенди Ньютон), бывшая хозяйка борделя в парке «Мир Дикого Запада» и вторая предводительница бунта машин, просыпается в доме, за окнами которого – площадь старинного городка, оккупированного фашистами. Очередной тематический парк – Европа времен Второй мировой.
Как обычно, в первой серии сезона завязывается сразу несколько сюжетных линий – часть со знакомыми, часть с новыми персонажами. Из знакомых, помимо Долорес и Мейв, мы встречаем андроида Бернарда (Джеффри Райт), бывшего конструктора машин, который под чужим именем работает где-то в Азии на мясокомбинате и регулярно проверяет, не пытался ли кто-то взломать его код (как человек, узнавший о начале эпидемии, тестирует себя на наличие вируса). Из новых героев главный – Калеб (Аарон Пол), бывший солдат с посттравматическим расстройством. Он работает на стройке в паре со ржавым печальным роботом и проходит терапию, часть которой – разговоры с погибшим другом, ставшим голосом в телефоне. Человек Калеб или андроид, не ясно, но очевидно, что он в начале того же пути самопознания, который в прошлых сезонах прошли – с очень разными результатами – Долорес, Мейв, Бернард и Человек в черном (его пока нет, но, судя по трейлеру, скоро появится).
Главное, однако, не новые места действия и новые персонажи, а новые смыслы, которые должны появляться в каждом сезоне – во всяком случае, сюрпризом второго было именно это (по количеству выигранных «Эмми» он уступил первому сезону – 12 против 14, но главная награда за лучший драматический сериал была взята со второй попытки). Если первый сезон был о бунте машин и отношениях создателя и его творений, то второй занялся вопросами бессмертия и свободы воли. Удастся ли авторам удержаться на той же философской высоте (или том же уровне пафоса) – основная интрига следующих девяти серий.
В России сериал канала НВО «Мир Дикого Запада» транслирует онлайн-сервис «Амедиатека»