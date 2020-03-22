Группа «Би-2» заменила концертный тур одним онлайн-выступлением

Давайте честно: онлайн-концерт «Би-2», устроенный вместо перенесенных шоу в Прибалтике, России и Европе, больше всего был похож на программу Дмитрия Диброва «Антропология». Или есть еще такая программа «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия» – туда тоже то и дело приходят музыканты, поют в прямом эфире, а еще, конечно, отвечают на вопросы ведущего и зрителей. И все это очень мило, но атмосферу живого концерта в большом зале, с дыханием и страстью этого зала, заменить никогда, никогда, никогда не сможет. Так же, как унылая, минималистично оформленная студия не заменит стадиона с огромным экраном и пиротехникой. И разговоры Шуры и Левы с темными блестящими объективами камер ничто в сравнении с тем обменом энергией, который происходит между музыкантами и людьми, пришедшими в условный «Крокус сити холл». «Вы сидите дома, можете себе чая или кофе налить или чего покрепче», – оптимистично говорили музыканты «Би-2». Вот именно: можно отвлечься, налить чая, сделать бутерброд, не слушать нелюбимую песню, вообще слушать вполуха, параллельно лазая по Facebook. Какая уж тут энергия. И вообще, есть разница, посмотришь ты такой живой концерт вживую или на следующий день? Есть? Правда?