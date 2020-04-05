Как прошел первый онлайн-аукцион Vladey «Все по 100 на карантине»

По части драматургии аукцион проходил точно так же, как и офлайн. Сначала коллекционеры разгонялись – первые работы ушли за небольшие деньги. Но уже к пятому лоту стал заметен азарт. Фотография 1979 г. художника Франциско Инфанте-Арана, уже практически классика, стала первой онлайн-битвой аукциона и в итоге ушла за 4000 евро. За такую же сумму купили работу украинского художника Олега Голосия. «У него не так много работ на свободном рынке, и цены на него бывают сильно выше. Мы очень довольны, считаем, что эта картина будет украшением нашей коллекции», – говорят Прийма. «Мы покупаем то, чем действительно очарованы, при этом учитывая, конечно, финансовые показатели и не переплачивая по возможности. Сегодняшний аукцион не стал исключением», – добавляют коллекционеры.