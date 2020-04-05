Как прошел первый онлайн-аукцион Vladey «Все по 100 на карантине»
В аукционах Владимира Овчаренко и раньше можно было участвовать дистанционно – онлайн или по телефону, но вживую все же было азартней. Сейчас торги прошли при пустом зале.
Страница онлайн-аукциона хорошо продумана. В левой половине экрана Овчаренко в прямом эфире с молотком рассказывает о работах. Над ним – информация о картине и художнике. В правой половине – сама работа, а над ней – текущая цена за лот и кнопка «сделать ставку». Периодически начинают мелькать красным страшные слова «последний шанс». Удобно, практично, ничего лишнего.
Объем продаж первого онлайн-аукциона составил всего 65 400 евро. Что, безусловно, связано с общей ситуацией, кризисом и курсом рубля. Самое простое объяснение – все берегут деньги. «Будем честны, современное искусство в условиях, когда у людей становится меньше и меньше денег, – это не товар первой необходимости, – говорит художница Таня Пеникер, чья работа участвовала в субботних торгах. – И арт-рынок в России может встать окончательно». Но именно поэтому «такая инициатива важна как минимум для того, чтобы люди не забыли про то, что все мы существуем», считает Пеникер.
Февральские торги того же формата «Все по 100» принесли аукционному дому 150 000 евро, но на них было больше 100 лотов против теперешних 55. Самой дорогой тогда стала картина Олега Целкова, которую купили за 42 000 евро. В этот раз самый дорогой лот ушел всего за 5500 евро. Им стала работа Виктора Алимпиева – большая, размером примерно с ведущего аукциона, как он шутил, пока за этот лот боролись.
Но дело не только в том, что покупатели экономят. Второй важный фактор – отсутствие предаукционной выставки. Спонтанные эмоциональные покупки стали невозможны – сложно влюбиться в картину или объект современного искусства по фотографии, хоть и очень качественной. «Нам очень важно видеть работы вживую, – говорят коллекционеры Вера и Алексей Прийма, которые сделали на аукционе несколько покупок. – Но если ты хорошо знаешь художника и видел много его работ, то онлайн можно совершить хорошую запланированную покупку».
По части драматургии аукцион проходил точно так же, как и офлайн. Сначала коллекционеры разгонялись – первые работы ушли за небольшие деньги. Но уже к пятому лоту стал заметен азарт. Фотография 1979 г. художника Франциско Инфанте-Арана, уже практически классика, стала первой онлайн-битвой аукциона и в итоге ушла за 4000 евро. За такую же сумму купили работу украинского художника Олега Голосия. «У него не так много работ на свободном рынке, и цены на него бывают сильно выше. Мы очень довольны, считаем, что эта картина будет украшением нашей коллекции», – говорят Прийма. «Мы покупаем то, чем действительно очарованы, при этом учитывая, конечно, финансовые показатели и не переплачивая по возможности. Сегодняшний аукцион не стал исключением», – добавляют коллекционеры.
К середине аукциона все ожидаемо утомились – и цены пошли вниз. Несколько лотов ушли по стартовой цене в 100 евро, среди них фотография из узнаваемой серии работ Андрея Безукладникова с героями пермского художественного андеграунда и работа художницы Натальи Турновой «Мерседес»: люксовый автомобиль, пусть и в виде картины, можно было купить практически даром.
Были и актуальные для сегодняшней ситуации работы. Например, корона из арматурного прута художника Константина Беньковича (как в разгар коронавируса не приобрести корону? Этот лот купили за 600 евро). Маска, состоящая из редимейд-объектов Дмитрия Шабалина, – можно купить и носить вместо респиратора – тоже была куплена за 600 евро. А работа Тани Пеникер «ППЦ» из серии «XVII» лаконично описывает все происходящее. «Для художника всегда приятно, когда его работы покупают. В сложившихся обстоятельствах любой заработок ценен», – говорит художница.
Можно отметить и терапевтический эффект торгов. «Сегодняшний аукцион стал для нас приятным возвращением в норму, мы включили компьютер и на полтора часа абсолютно отвлеклись от происходящего», – говорят Прийма.
И, наконец, стоит отметить, что если для аукционного дома результат первых онлайн-торгов скорее неудача, то для коллекционеров, в том числе начинающих, – хорошая новость: покупка искусства сегодня – вложение, которое окупится. После кризиса цены на успешных художников вырастут, так что сейчас можно сделать первый шаг для создания собственного собрания.