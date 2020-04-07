О чем расскажут «Байки из Петли»

Столенхаг создает с помощью компьютерной графики фантастические пейзажи и наполняет их приметами никогда не существовавшего прошлого: посреди бескрайних полей и ведущих в никуда пустынных шоссе маячат ржавые роботы с облупившейся краской и мрачные бетонные постройки неизвестного назначения. Работы Столенхага похожи на сон о никогда не существовавших местах, которые ты тем не менее где-то видел. А еще на обезлюдевшую Припять или Зону, по которой бродит потерявшийся во времени сталкер. Теперь это пространство стало обжитым – герои сериала исследуют его на свой страх и риск.