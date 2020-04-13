Почему «Беги» – лучший новый сериал апреля

Почему «Беги» – лучший новый сериал апреляКанал НВО выпустил новый хит
Серия в неделю – это жестоко. «Беги» (Run) абсолютно оправдывает название: это очень динамичное шоу. С эпизодами по полчаса. Такими, что едва успеваешь выдохнуть.
А какие актеры! Меррит Уивер играет Руби, «обычную женщину» от 30 до 40, типаж примерно Анны Михалковой. Вот она сидит в машине на парковке с таким выражением лица, которое лучший русскоязычный драматург современности Павел Пряжко обозначил бы ремаркой «глобально не знает, что ей делать дальше». Звонит телефон. Да, дорогой, нет, не скоро, после магазина на йогу, я новый коврик купила, пока, и я тебя. И тут приходит sms от Билли: «Беги».
Как она заметалась! Стукнула дверью соседнюю машину, полезла с ковриком на пассажирское кресло, перелезла обратно, набрала ответное «Беги» и рванула в аэропорт. Оживая, расцветая на ходу – ух ты, да она чистый секс! Билет до Нью-Йорка, у окна, нет, в проходе, только не в середине, да к черту все, дайте уже что-нибудь. Коврик для йоги тоже летит – в урну.
С рыжим ирландцем Билли (Доналл Глисон) они не виделись 15 лет. Но был уговор: если один напишет «Беги» и получит в ответ такую же sms, они едут в Нью-Йорк, на Центральный вокзал, берут билет на один поезд, а там будь что будет.
И вот они в вагоне. «Вы вместе?» – спрашивает пожилая леди напротив. Они мотают головами. «Незнакомцы в поезде», – шутит Билли. Тут, конечно, мы должны насторожиться – название классического триллера Хичкока про идеальное убийство так просто не упоминают. Но между героями уже такое электричество, что, когда Руби бежит в туалет, кажется, что у нее было 15 лет воздержания.
Для начала они договариваются: никаких личных вопросов. Но Билли уже видел заставку на телефоне Руби: муж, двое детей. А Руби слышала, как Билли названивает какая-то Фиона. Еще про Билли мы знаем, что он относительно знаменит, пишет книжки и читает в больших залах лекции, как правильно жить (иначе говоря, обаятельный, харизматичный манипулятор, циник и лицемер).
На самом деле ничего мы о нем не знаем. Во всяком случае меньше, чем о Руби, глазами которой зритель смотрит на эту историю, придуманную женщинами – сценаристкой Вики Джонс и продюсером Фиби Уоллер-Бридж. На их счету отмеченный «Эмми» и «Золотым глобусом» сериал «Дрянь», где Уоллер-Бридж была шоураннером и исполнительницей главной роли (а Джонс поставила спектакль, на основе которого сделан сериал). Снимают «Беги» тоже женщины – режиссеры Кейт Деннис и Натали Бейли. Условия у них спартанские – практически половина действия разворачивается в поезде. Каждая серия – быстрая перебежка. В том числе от жанра к жанру.
Что это – романтическая комедия, триллер, детектив, все разом? Телефоны тут почти самостоятельные персонажи, не просто подталкивающие сюжет, но играющие какую-то свою комедию положений. Канал НВО выдал критикам пять серий из семи, и, конечно, очень хочется узнать развязку, но, как ни странно, это уже не главное: в самоизоляции «Беги» смотрится не столько ради разрешения сюжетной загадки, сколько ради адреналинового впрыска. Короче, погнали!
В России сериал «Беги» транслирует онлайн-сервис «Амедиатека»