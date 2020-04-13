Почему «Беги» – лучший новый сериал апреля

На самом деле ничего мы о нем не знаем. Во всяком случае меньше, чем о Руби, глазами которой зритель смотрит на эту историю, придуманную женщинами – сценаристкой Вики Джонс и продюсером Фиби Уоллер-Бридж. На их счету отмеченный «Эмми» и «Золотым глобусом» сериал «Дрянь», где Уоллер-Бридж была шоураннером и исполнительницей главной роли (а Джонс поставила спектакль, на основе которого сделан сериал). Снимают «Беги» тоже женщины – режиссеры Кейт Деннис и Натали Бейли. Условия у них спартанские – практически половина действия разворачивается в поезде. Каждая серия – быстрая перебежка. В том числе от жанра к жанру.