Последний герой: памяти Александра Кабакова

Свою немощь и смерть Кабаков начал репетировать задолго до последних дней, которые провел в трудной болезни, переносимой им со стоицизмом и достоинством, отличавшими его всегда, и в менее трагических обстоятельствах. Репетиции начались в романе «Все поправимо: хроники частной жизни» (2003). Его отчасти автобиографический герой, Миша Салтыков, тоже бежит – из убогого советского быта начала 1960-х в мир красивых вещей. Он становится стилягой и фарцовщиком, но не алчным спекулянтом, а артистом своего дела, влюбленным в то, что продает, – американские пальто из верблюжьей шерсти, кожаные летчицкие куртки, твидовые пиджаки, описанные до последней пуговицы и складки. На исходе дней, пережив и перестройку, и 1990-е, и занятия бизнесом, и финансовый крах, Миша Салтыков, больной и старый, оказывается в доме престарелых с любимой женой. И внезапно понимает, что именно его бестолковая, полная суеты, измен, пьянок, лукавства, казалось бы, проигранная жизнь тем не менее сложилась, помимо его воли, в судьбу. Быть может, еще и потому, что он оставался верен себе и перед собой был честен. «Ничего уже не имеет значения, просто сидим вместе, глядя в ночь, вот и все. Хорошая была жизнь» – этими словами завершается роман.