Марк Руффало сыграл непохожих близнецов

Режиссер сериала Дерек Сиенфрэнс известен пристрастием к тяжелым психологическим драмам («Место под соснами», «Свет в океане»), и книга Лэмба, конечно, его материал. Помимо сюжета борьбы за брата тут много еще разных ужасов: воспоминания о детстве с отчимом-абьюзером, смерть матери, смерть ребенка, после которой Доминик развелся с любимой женой. История с Томасом просто его добивает. Но и помимо нее тут с первых минут все словно сочится безумием, паранойя не только у Томаса, с ума сошел весь мир. И эта нервозность мгновенно узнаваемая, совершенно сегодняшняя — тут Сиенфрэнс попал в настроение дня.