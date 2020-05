Один из лучших ресторанов мира после карантина откроется как бургерная

Noma — один из самых известных и титулованных ресторанов мира. Его основатель Рене Редзепи считается главной звездой и одним из лидеров скандинавской гастрономической волны. Noma был открыт в 2003 г. и несколько раз попадал в топ-10 рейтинга The World's 50 Best restaurants, а в 2010 г. занял 1-е место. Также Noma отмечен двумя звездами Michelin. Три года назад Редзепи закрыл Noma, чтобы переосмыслить концепцию. В феврале 2018 г. открылся обновленный Noma 2.0, и в следующем году он занял вторую строчку в The World's 50 Best restaurants.