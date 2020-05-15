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Один из лучших ресторанов мира после карантина откроется как бургерная

Датский Noma возобновит работу первым из топовых заведений Европы
Анна Шилова
В обновленном после карантина меню Noma появятся бургеры /Noma

Ресторан Noma в Копенгагене возобновит работу 21 мая, объявлено на сайте заведения. Как и большинство кафе и ресторанов мира, Noma был закрыт около двух месяцев из-за карантинных мер. Сейчас власти Дании сняли запрет на работу заведений общественного питания, и Noma откроется одним из первых из числа именитых ресторанов Европы. Большинство заведений из гида Michelin или рейтинга The World's 50 Best restaurants остается закрытыми.  

Но откроется Noma в новом формате. Основной зал по-прежнему будет закрыт, продавать еду будут навынос. При желании гости смогут разместиться на обустроенной территории около ресторана. Изменится и меню. Вместо сложного гастрономического сета из десятка подач готовить будут два вида бургеров стоимостью 14 евро — традиционный чизбургер и вегетарианский. К ним можно купить напитки, в том числе вино. Если Noma-бургеры окажутся востребованными, позже меню расширят и добавят несколько простых закусок и мороженое. 

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В таком виде Noma может проработать несколько недель, уточняет основатель ресторана шеф-повар Рене Редзепи. По его словам, формат бургерной и винного бара выбрали по двум причинам. Во-первых, ресторану нужно адаптироваться к новым санитарным условиям работы, а персоналу необходимо время, чтобы вернуться к прежним скоростям и уровню работы, — за два месяца простоя навыки могли просесть. Но главное – сейчас не время для сложной еды и долгих церемоний, уверен Редзепи. «Я спросил себя, что будет правильным прямо сейчас. По-моему, просто оставаться вместе, а не экспериментировать с инновациями», — пояснил Редзепи изданию LA Times.

Noma — один из самых известных и титулованных ресторанов мира. Его основатель Рене Редзепи считается главной звездой и одним из лидеров скандинавской гастрономической волны. Noma был открыт в 2003 г. и несколько раз попадал в топ-10 рейтинга The World's 50 Best restaurants, а в 2010 г. занял 1-е место. Также Noma отмечен двумя звездами Michelin. Три года назад Редзепи закрыл Noma, чтобы переосмыслить концепцию. В феврале 2018 г. открылся обновленный Noma 2.0, и в следующем году он занял вторую строчку в The World's 50 Best restaurants.

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В привычном формате гастрономического ресторана Noma откроется не раньше июля. Редзепи уточняет, что резерв столов для новых клиентов будет открыт на сентябрь. Если ресторан заработает раньше, то первыми будут принимать тех гостей, чей визит планировался на март – апрель.  

Ресторанный рынок, в том числе сегмент высокой гастрономии, стал одной из наиболее сильно пострадавших из-за коронавируса отраслей. Положение Noma лучше, чем у многих ресторанов того же уровня, полагает Редзепи. По его словам, правительство Дании покроет все фиксированные расходы Noma в течение первых двух месяцев остановки и до 80% с 18 мая по 8 июля. Это, а также одобренный банковский кредит позволило сохранить весь персонал, состоящий из 85 человек, а также предлагать своим работникам бесплатное питание каждый день. Финансовой подушки хватит, чтобы продержаться в течение года — это срок, в течение которого Редзепи ждет 50%-ного падения выручки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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