Парижан выпустили на улицу

Во Франции начали постепенно ослаблять карантин, введенный с 17 марта для борьбы с эпидемией COVID-19. С 11 мая людям разрешено свободно выходить из дома (прежде нужно было заполнять бланк пропуска, прогулки и занятия спортом были ограничены часом в день). Во всей стране открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и косметические салоны, химчистки и другая мелкая коммерция — около 400 000 предприятий. Заработали также библиотеки и небольшие музеи, но театры, кино, спортзалы, крупные музеи, рестораны и кафе остаются закрытыми. Также останутся закрытыми крупные торговые центры (более 40 000 кв. м) в столичном регионе.