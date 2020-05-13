Парижан выпустили на улицу

Парижан выпустили на улицуФранция постепенно отменяет карантин, но рестораны и бары по-прежнему закрыты
Во Франции начали постепенно ослаблять карантин, введенный с 17 марта для борьбы с эпидемией COVID-19. С 11 мая людям разрешено свободно выходить из дома (прежде нужно было заполнять бланк пропуска, прогулки и занятия спортом были ограничены часом в день). Во всей стране открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и косметические салоны, химчистки и другая мелкая коммерция — около 400 000 предприятий. Заработали также библиотеки и небольшие музеи, но театры, кино, спортзалы, крупные музеи, рестораны и кафе остаются закрытыми. Также останутся закрытыми крупные торговые центры (более 40 000 кв. м) в столичном регионе.
Ослабление карантинных мер происходит не одинаково для всей страны. Сейчас Франция разделена на две зоны — зеленую и красную — в зависимости от динамики распространения нового коронавируса и загруженности медицинских стационаров. В зеленой зоне отнесена основная часть страны — 13 из 18 регионов Франции. Красными правительство определило четыре региона в северо-восточной части страны, включая столичный Иль-де-Франс.