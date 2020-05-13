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Парижан выпустили на улицу

Франция постепенно отменяет карантин, но рестораны и бары по-прежнему закрыты
Геннадий Анисимов
С 11 мая парижанам разрешили свободно выходить на улицы /PHILIPPE LOPEZ / AFP

Во Франции начали постепенно ослаблять карантин, введенный с 17 марта для борьбы с эпидемией COVID-19. С 11 мая людям разрешено свободно выходить из дома (прежде нужно было заполнять бланк пропуска, прогулки и занятия спортом были ограничены часом в день). Во всей стране открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и косметические салоны, химчистки и другая мелкая коммерция — около 400 000 предприятий. Заработали также библиотеки и небольшие музеи, но театры, кино, спортзалы, крупные музеи, рестораны и кафе остаются закрытыми. Также останутся закрытыми крупные торговые центры (более 40 000 кв. м) в столичном регионе.

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Ослабление карантинных мер происходит не одинаково для всей страны. Сейчас Франция разделена на две зоны — зеленую и красную — в зависимости от динамики распространения нового коронавируса и загруженности медицинских стационаров. В зеленой зоне отнесена основная часть страны — 13 из 18 регионов Франции. Красными правительство определило четыре региона в северо-восточной части страны, включая столичный Иль-де-Франс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных