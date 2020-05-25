Вуди Аллен написал о себе и не только

Книгу Аллена действительно стоит прочитать не из-за этого. Он один из немногих американских режиссеров, воплотивших мечту о по-настоящему авторском кино. И едва ли не единственный, кому на протяжении всей карьеры удалось обретенный авторский контроль сохранить. В 1970-е гг. режиссеры «нового Голливуда» мечтали о творческой свободе европейцев – Годара, Трюффо, Бергмана и Феллини, но «режиссерская эра» продлилась в Америке меньше десяти лет, почти мгновение. Потом киностудии вернули себе неограниченную власть. Аллен же оказался автором, которому завидовали чуть ли не все коллеги. У него было то, чего не было ни у Скорсезе, ни у Де Пальмы, – он оставался единоличным автором своих фильмов, сам обеспечивал себя материалом и не зависел от студий и соавторов. В книге Аллен рассказывает, как после неприятного первого опыта сценарной работы на комедии «Что нового, кошечка?» (сценарий видоизменялся по ходу съемок под влиянием актеров-звезд – Питера Селлерса и Питера О’Тула) и такой же неудовлетворительной попытки режиссуры по заказу («Что случилось, тигровая лилия?»), он стал требовать полного контроля над фильмами: сценарий, финальный монтаж, отсутствие вмешательства во время съемок. При этом фильмы Аллена никогда не стоили дорого и всегда более или менее зарабатывали – риск доверить ему фильм был и остается минимальным.