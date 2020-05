Вуди Аллен написал о себе и не только

Ронан Фэрроу, журналист, запустивший движение #MeToo своим текстом о Харви Вайнштейне в The New Yorker, опубликовал в Hachette свою книгу «Поймать и убить» и посчитал, что издательство обязано было предупредить его о работе с отцом (с которым Ронан не общается), а также связаться c упомянутой в книге сестрой Ронана – Дилан Фэрроу. Hachette немножко посопротивлялось, но в итоге от публикации мемуаров Аллена отказалось: книга вышла в Arcade Publishing. Хотелось бы начать эту заметку с чего-то другого, но нет, вот контекст, без которого сегодня говорить о Вуди Аллене невозможно.