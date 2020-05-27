«Темное наследие» – новый фильм про изоляцию

Скелет на удивление бодр: оказывается, Монро много лет держал в подземном бункере старого друга, ставшего свидетелем тяжкого преступления. И вот юная принципиальная Лорен Монро открывает дверь и видит заросшего, худющего (Саймон Пегг, и так-то субтильный, сбросил для роли 12 кг), отчаявшегося человека, который уверяет, что стал жертвой ее жестокого отца. Полная дикость, но нельзя же так сразу его отпустить? Лорен – все-таки юрист – требует подробностей и доказательств. И, в общем, их получает. В лесу зарыт труп, у отца была любовница. Ну, и? Циничный брат-политик просто выбросил бы ключ, но Лорен не такая.