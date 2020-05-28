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Выставки настоящего и будущего: как изменится музейный календарь

Замороженные на карантин проекты продлятся, новые могут открыться уже в июле
Ирина Мак
Инсталляция Томаса Сарасено Cosmic Concert, The Tuning Illusion в 2017 г. появилась в римском Maxxi Museum, 11 сентября что-то подобное будет в московском «Гараже» /© Studio Tomás Saraceno

Некоторые российские музеи уже объявили о переносе еще не открытых и продлении замороженных на карантин выставок. «Ведомости» выяснили, каких именно. 

Сфера в «Гараже»

Инсталляция Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание» будет занимать атриум «Гаража» до 30 июля /Иван Ерофеев /© Музей современного искусства «Гараж»

Одним из первых выступил по этому поводу Музей современного искусства «Гараж». Обычно музейная команда привязывает смену экспозиций к смене времен года – там должны были закрыться зимние выставки и открыться новые, до осени. Теперь же, скорректировав экспозиционные планы, «Гараж» продлил оба важнейших – и очень удачных – основных своих проекта: «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985» завершит работу только 2 августа (вся надежда на открытый июль), а «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» будет работать до 9 августа. До этой же даты останется Atelier E. B. «Прохожий», а до 30 июля можно будет обнаружить в атриуме музея инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание».

Это не все. Перед «Гаражом», где каждое лето строится какая-то масштабная инсталляция, 1 июля появится «Трансформер» Ербосына Мельдибекова – в программе Garage Square Commission художник из Казахстана исследовал смену идеологических ориентиров на примере истории ближайших соседей. Речь о ташкентском сквере Эмира Тимура, где всегда стоял какой-то монумент и всегда новый: за 100 лет эти монументы сменяли друг друга восемь раз. Помимо этого в «Атриуме» на месте инсталляции Сосновской с 11 сентября можно будет увидеть одну из знаменитых сфер Томаса Сарасено (называется «Движущиеся атмосферы»). В основном музейном пространстве тогда же откроется 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей». Инсталляция Сарасено будет стоять до февраля, а триеннале будет работать до 17 января.

Застой в Новой Третьяковке

«Московскую вечеринку» (1971) Виктора Пивоварова можно будет увидеть на выставке «Ненавсегда», которая откроется в Новой Третьяковке в июле /Государственная Третьяковская галерея

Амбициозная выставка «Ненавсегда», рассказывающая об эпохе застоя и продолжающая исследования советской хронологии, начатые в 2017-м «Оттепелью» (третьей частью трилогии станет «Перестройка»), должна была открыться в апреле. А откроется, как обещает директор Третьяковки Зельфира Трегулова, в июле.

Дата пока не определена, но запущена рекламная кампания выставки, онлайн-курс к ней висит на музейном портале «Лаврус», а в музейном интернет-магазине продается электронный каталог. Тут уместно вспомнить, что каталог «Оттепели» оставил несравненно более яркое впечатление, чем выставка.

Нынешнюю делает та же команда: Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева. 17-летнюю эпоху (1968–1985), маркированную как застой, развивают восемь разделов экспозиции: «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Деревня», «Детство», «Сообщества», «История и остановленное время», «Исчезновение». К слову об исчезновении: оптимистичное название выставки, разумеется, отсылает к знаменитой книге антрополога Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение», изданной в 2006 г. в Принстоне. А сама она предлагает рассматривать эпоху в постмодернистском контексте и обещает рассказать, как «в ситуации бегства от официальной идеологии критически мыслящие люди были вынуждены существовать и развиваться в профанной советской реальности и воображаемых мирах».

Любовь в Эрмитаже

Художник Чжан Хуань на фоне своей работы из «Красной серии» /©Pearl Lam Galleries

Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории», открытие которой в Государственном Эрмитаже было намечено на 15 мая, теперь откроется, по всей видимости, в сентябре. Зато в виде расширенном и дополненном.

Китайский художник, чьи работы хранятся в нью-йоркских МОМА и Музее Гуггенхайма и во многих главных музеях Европы, вошел в историю искусств прежде всего перформансами. И параллельно создавал большие работы, в том числе живописные. Некоторые из них выполнены в необычной технике: Чжан Хуань пишет пеплом от благовоний, сжигаемых в буддийских храмах. Среди привезенных в Петербург тоже такая будет: 40-метровой длины групповой портрет компартии КНР «15 июня 1964». Он займет почти всю стену Николаевского зала Зимнего дворца. 

Здесь же будут его объекты, соединяющие фотографию с деревянной резьбой, и новая «Красная серия», в которой автор возвращается к живописи. А помимо этой и других серий на выставке, кураторами которой стали Дмитрий Озерков и Анастасия Веялко, появится совсем новый цикл «Love/Любовь» – посвящение эпидемии коронавируса. Похоже, это будет первая презентация большим художником в большом музее произведений, созданных в самоизоляции. Но, чтобы мы смогли их увидеть, изоляцию должны сначала отменить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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