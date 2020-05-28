Выставки настоящего и будущего: как изменится музейный календарь

Одним из первых выступил по этому поводу Музей современного искусства «Гараж». Обычно музейная команда привязывает смену экспозиций к смене времен года – там должны были закрыться зимние выставки и открыться новые, до осени. Теперь же, скорректировав экспозиционные планы, «Гараж» продлил оба важнейших – и очень удачных – основных своих проекта: «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985» завершит работу только 2 августа (вся надежда на открытый июль), а «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» будет работать до 9 августа. До этой же даты останется Atelier E. B. «Прохожий», а до 30 июля можно будет обнаружить в атриуме музея инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание».