Выставки настоящего и будущего: как изменится музейный календарь

Выставки настоящего и будущего: как изменится музейный календарьЗамороженные на карантин проекты продлятся, новые могут открыться уже в июле
Некоторые российские музеи уже объявили о переносе еще не открытых и продлении замороженных на карантин выставок. «Ведомости» выяснили, каких именно.
Сфера в «Гараже»
Одним из первых выступил по этому поводу Музей современного искусства «Гараж». Обычно музейная команда привязывает смену экспозиций к смене времен года – там должны были закрыться зимние выставки и открыться новые, до осени. Теперь же, скорректировав экспозиционные планы, «Гараж» продлил оба важнейших – и очень удачных – основных своих проекта: «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985» завершит работу только 2 августа (вся надежда на открытый июль), а «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» будет работать до 9 августа. До этой же даты останется Atelier E. B. «Прохожий», а до 30 июля можно будет обнаружить в атриуме музея инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание».
Это не все. Перед «Гаражом», где каждое лето строится какая-то масштабная инсталляция, 1 июля появится «Трансформер» Ербосына Мельдибекова – в программе Garage Square Commission художник из Казахстана исследовал смену идеологических ориентиров на примере истории ближайших соседей. Речь о ташкентском сквере Эмира Тимура, где всегда стоял какой-то монумент и всегда новый: за 100 лет эти монументы сменяли друг друга восемь раз. Помимо этого в «Атриуме» на месте инсталляции Сосновской с 11 сентября можно будет увидеть одну из знаменитых сфер Томаса Сарасено (называется «Движущиеся атмосферы»). В основном музейном пространстве тогда же откроется 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей». Инсталляция Сарасено будет стоять до февраля, а триеннале будет работать до 17 января.
Застой в Новой Третьяковке
Амбициозная выставка «Ненавсегда», рассказывающая об эпохе застоя и продолжающая исследования советской хронологии, начатые в 2017-м «Оттепелью» (третьей частью трилогии станет «Перестройка»), должна была открыться в апреле. А откроется, как обещает директор Третьяковки Зельфира Трегулова, в июле.
Дата пока не определена, но запущена рекламная кампания выставки, онлайн-курс к ней висит на музейном портале «Лаврус», а в музейном интернет-магазине продается электронный каталог. Тут уместно вспомнить, что каталог «Оттепели» оставил несравненно более яркое впечатление, чем выставка.
Нынешнюю делает та же команда: Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева. 17-летнюю эпоху (1968–1985), маркированную как застой, развивают восемь разделов экспозиции: «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Деревня», «Детство», «Сообщества», «История и остановленное время», «Исчезновение». К слову об исчезновении: оптимистичное название выставки, разумеется, отсылает к знаменитой книге антрополога Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение», изданной в 2006 г. в Принстоне. А сама она предлагает рассматривать эпоху в постмодернистском контексте и обещает рассказать, как «в ситуации бегства от официальной идеологии критически мыслящие люди были вынуждены существовать и развиваться в профанной советской реальности и воображаемых мирах».
Любовь в Эрмитаже
Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории», открытие которой в Государственном Эрмитаже было намечено на 15 мая, теперь откроется, по всей видимости, в сентябре. Зато в виде расширенном и дополненном.
Китайский художник, чьи работы хранятся в нью-йоркских МОМА и Музее Гуггенхайма и во многих главных музеях Европы, вошел в историю искусств прежде всего перформансами. И параллельно создавал большие работы, в том числе живописные. Некоторые из них выполнены в необычной технике: Чжан Хуань пишет пеплом от благовоний, сжигаемых в буддийских храмах. Среди привезенных в Петербург тоже такая будет: 40-метровой длины групповой портрет компартии КНР «15 июня 1964». Он займет почти всю стену Николаевского зала Зимнего дворца.
Здесь же будут его объекты, соединяющие фотографию с деревянной резьбой, и новая «Красная серия», в которой автор возвращается к живописи. А помимо этой и других серий на выставке, кураторами которой стали Дмитрий Озерков и Анастасия Веялко, появится совсем новый цикл «Love/Любовь» – посвящение эпидемии коронавируса. Похоже, это будет первая презентация большим художником в большом музее произведений, созданных в самоизоляции. Но, чтобы мы смогли их увидеть, изоляцию должны сначала отменить.