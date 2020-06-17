Сериал «Космические войска»: незнайки на Луне

В сериале ровно это и происходит: боевого генерала ВВС Марка Нэрда (Карелл) назначают командовать новым родом войск где-то на базе в пустыне Колорадо – с прицелом на скорую экспансию на Луну. Никто не понимает, какого лешего военные забыли на Луне или, выражаясь официальным языком, в чем состоит их миссия там, но приказ есть приказ. Президент ни разу не появится в кадре, его распоряжения в привычном для военных формате выволочки доносит до генерала министр обороны (Дэн Баккедаль). И всякий раз это выглядит как волеизъявление глуповатого капризного божка, непонятно как оказавшегося у руля, – остроумное решение, свидетельствующее, что объектом сатиры может стать и отсутствующая величина, «тот, кого мы не называем, но всегда имеем в виду».