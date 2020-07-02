Рейтинг лучших ресторанов мира из-за пандемии заменят благотворительным аукционом

Рейтинг лучших ресторанов мира из-за пандемии заменят благотворительным аукциономВ нем примут участие четыре российских заведения
Публикацию рейтинга лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants в этом году заменят благотворительным аукционом Bid for Recovery. Его проведет онлайн издатель рейтинга британский журнал Restaurant Magazine (издательский дом William Reed Business Media) на отдельной платформе Bid for Recovery. Торги продлятся с 3 по 12 июля.
На Bid for Recovery выставят более 150 лотов. Большинство из них – развлекательные поездки, включающие посещение ресторанов и баров, крупных спортивных или культурных мероприятий и экскурсии. С учетом неясной ситуации с туристической отраслью воспользоваться купленными лотами можно будет с отсрочкой – почти все предложения будут действовать до середины или конца 2021 г. (точный срок зависит от страны и текущей эпидемиологической ситуации).
Наиболее ценные лоты – предложения от лучших шеф-поваров мира по версии The World’s Best Restaurants.
Победитель прошлогоднего рейтинга, шеф и владелец Mirazur во французском Ментоне Мауро Колагреко выставляет на торги визит на собственную ферму, где он и его команда выращивают овощи, фрукты и травы для Mirazur, прогулку по окрестностям Ментона и поездку на местный рыбный рынок, а также обед в пиццерии Pecora Negra и Mirazur в своей компании.
Лучший шеф 2018 г. и один из самых знаменитых шефов мира – Массимо Боттура предлагает трехдневный тур: обед в традиционной траттории, проживание на собственной вилле, ужин в его легендарном ресторане Osteria Francescana, а также посещение окрестных музеев в компании его жены Лары Гилмор.
Лучший шеф-повар Латинской Америки в 2015 г. Вирхилио Мартинес выставляет лот, включающий четырехдневный тур по Лиме и Куско с посещением его ресторанов Central и Kjolle, поездкой в исследовательский центр в окрестностях Куско и экскурсией по священному городу инков Мачу-Пикчу.
Лот от братьев Рока – тур Барселона – Жирона с посещением всех ресторанов Альберта Адриа в Барселоне, поход на игру «Барселоны» и ужин в El Celler de Can Roca.
Россию представят четыре участника прошлогоднего The World’s Best Restaurants. Группа White Rabbit Family выставляет совместный лот с предложением от двух своих участников рейтинга – White Rabbit (занимает 13-е место) и Selfie (65-е место). Все три дня обладателя лота будет сопровождать шеф White Rabbit Владимир Мухин, вместе они посетят рестораны White Rabbit и Selfie, а также лабораторию Мухина и московские рынки, где пообщаются с фермерами.
Братья Иван и Сергей Березуцкие, шефы и совладельцы Twins Garden (19-е место прошлогоднего рейтинга), пригласят провести день на их ферме в Подмосковье, а затем вернуться в Москву, сходить на рынок и завершить тур гастрономическим ужином в Twins Garden. Покупатель лота может стать одним из первых посетителей новой фермы. В этом году Березуцкие расстались с прежним партнером, гендиректором «Стройтранснефтегаза» Иваном Сибиревым, и Twins Farm в Калужской области отошла ему. Сейчас Березуцкие ищут ферму уже с новым партнером, председателем совета директоров АО «Р-фарм» Алексеем Репиком. И поскольку лот начнет действовать в мае следующего года, к этому времени все уже точно будет готово, уверяет пиар-директор Twins Garden Кристина Нечитайленко. «У нас была полная свобода в формировании лота и в целом в вопросе участия в аукционе. Весь процесс был построен исключительно на добровольных началах, нам предложили поучаствовать любым возможным способом (или не участвовать, если не хочется), никаких примеров или информации о других лотах у нас не было», – поясняет она.
Лот от санкт-петербургского ресторана «Кококо» (104-е место) включает обеды и ужины в обновленных Cococo Bistro и Cococouture на Новой Голландии в компании шефа Игоря Гришечкина, прогулку по каналам и поход в знаменитую пышечную на Пушечной улице, экскурсию по Русскому музею и балет в Мариинском театре.
Все ставки будет определять команда рейтинга, до начала аукциона они не известны никому, даже самим участникам, рассказывает Нечитайленко. По ее словам, к Березуцким обращались, чтобы узнать, какой может быть стартовая ставка, но поскольку речь идет о нетипичном мероприятии, то братья решили положиться на мнение организаторов.
Bid for Recovery – часть проекта 50 Best for Recovery в поддержку гастрономической индустрии. Команда рейтинга объявила о его старте в марте этого года, когда уже стало ясно, что ресторанная индустрия станет одной из самых пострадавших из-за пандемии COVID-19. Все средства, вырученные на Bid for Recovery, будут направлены работникам и собственникам заведений, пострадавших во время локдауна. По окончании аукциона на сайте проекта появится информация, как оформить заявку на получение субсидий. Кроме того, на сайте проекта опубликована электронная книга с рецептами от лучших шеф-поваров и барменов мира, доступная в обмен на минимальное пожертвование в размере $10. Все деньги от ее продажи также будут направлены 50 профильным благотворительным организациям или непосредственно участникам индустрии.
Но само решение отменить объявление рейтинга получило неоднозначную оценку среди участников отрасли. Понятно, что масштабная церемония с большим количеством гостей была бы невозможна, но результаты можно было опубликовать на сайте или провести церемонию в Zoom. Голосование по итогам 2019 г. завершилось в январе, и к началу эпидемии результаты этого года были уже известны. Если бы рейтинг опубликовали сейчас, это могло бы стать поддержкой как для ресторанов, попавших в топ, так и в целом для индустрии. Мало понятно, каким образом индустрии может помочь отмена рейтинга на целый год.
Для России отсрочка может стать особенно ощутимой. Прошлый год сложился для российской индустрии как никогда удачно. В верхнюю половину рейтинга The World’s 50 Best Restaurants впервые попали сразу два российских ресторана – московские White Rabbit и Twins Garden. Для обоих заведений это стало улучшением прошлогодних результатов. White Rabbit поднялся на две строчки и занял 13-е место, а Twins Garden перешагнул сразу 53 строчки и попал на 19-ю. В расширенный топ рейтинга, места с 51-го по 120-е, были включены еще три российских ресторана – московский Selfie и петербургские Harvest и «Кококо», они заняли соответственно 65, 92 и 104-е места. Таким образом, тот год стал самым результативным для российской ресторанной индустрии в The World’s Best Restaurants. Удастся ли удержать этот темп сейчас и в следующем году, особенно с учетом того, что Россия остается в топе стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, большой вопрос.