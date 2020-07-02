Рейтинг лучших ресторанов мира из-за пандемии заменят благотворительным аукционом

Братья Иван и Сергей Березуцкие, шефы и совладельцы Twins Garden (19-е место прошлогоднего рейтинга), пригласят провести день на их ферме в Подмосковье, а затем вернуться в Москву, сходить на рынок и завершить тур гастрономическим ужином в Twins Garden. Покупатель лота может стать одним из первых посетителей новой фермы. В этом году Березуцкие расстались с прежним партнером, гендиректором «Стройтранснефтегаза» Иваном Сибиревым, и Twins Farm в Калужской области отошла ему. Сейчас Березуцкие ищут ферму уже с новым партнером, председателем совета директоров АО «Р-фарм» Алексеем Репиком. И поскольку лот начнет действовать в мае следующего года, к этому времени все уже точно будет готово, уверяет пиар-директор Twins Garden Кристина Нечитайленко. «У нас была полная свобода в формировании лота и в целом в вопросе участия в аукционе. Весь процесс был построен исключительно на добровольных началах, нам предложили поучаствовать любым возможным способом (или не участвовать, если не хочется), никаких примеров или информации о других лотах у нас не было», – поясняет она.