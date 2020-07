Рейтинг лучших ресторанов мира из-за пандемии заменят благотворительным аукционом

Публикацию рейтинга лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants в этом году заменят благотворительным аукционом Bid for Recovery. Его проведет онлайн издатель рейтинга британский журнал Restaurant Magazine (издательский дом William Reed Business Media) на отдельной платформе Bid for Recovery. Торги продлятся с 3 по 12 июля.