Лучше всего звучат аккорды из трех нот

Лучше всего звучат аккорды из трех нотПамяти Эннио Морриконе
6 июня в одной из клиник Рима на 92-м году жизни умер великий итальянский композитор Эннио Морриконе. Месяц назад он упал и получил перелом, от последствий которого и скончался. В тот же день адвокат и друг семьи композитора обнародовал некролог, который Морриконе, остававшийся в здравом уме и твердой памяти до последнего момента, написал о самом себе. Текст его поражает спокойствием и сдержанностью, с которой Морриконе прощается с близкими друзьями, и невероятной нежностью, адресованной жене Марии, с которой Эннио прожил в безмятежно счастливом браке почти 64 года и вырастил четверых детей. Впрочем, все эти качества были свойственны Морриконе и при жизни – и отразились в его музыке, которую мы знаем прежде всего по кинематографу. Но не только.
Старший из пятерых детей джазового трубача Марио Морриконе, выпускник консерватории Санта-Чечилия (у Морриконе два диплома – трубача и дирижера), он поначалу хотел стать врачом, но выбрал все-таки музыку. Он, как и отец, играл джаз в ночных клубах, работал аранжировщиком у поп-певцов 1950–1960-х и писал им песни (одним из первых своих хитов Джанни Моранди обязан именно Морриконе), потом попал на телевидение и в конце концов – в кино. Он был блестящим ремесленником, знал профессию от и до, а это достоинство, без которого невозможны гениальные озарения. Впрочем, обычно унавоживают почву одни, а прорастают на ней таланты других – но не в случае с Морриконе.