Лучше всего звучат аккорды из трех нот

6 июня в одной из клиник Рима на 92-м году жизни умер великий итальянский композитор Эннио Морриконе. Месяц назад он упал и получил перелом, от последствий которого и скончался. В тот же день адвокат и друг семьи композитора обнародовал некролог, который Морриконе, остававшийся в здравом уме и твердой памяти до последнего момента, написал о самом себе. Текст его поражает спокойствием и сдержанностью, с которой Морриконе прощается с близкими друзьями, и невероятной нежностью, адресованной жене Марии, с которой Эннио прожил в безмятежно счастливом браке почти 64 года и вырастил четверых детей. Впрочем, все эти качества были свойственны Морриконе и при жизни – и отразились в его музыке, которую мы знаем прежде всего по кинематографу. Но не только.