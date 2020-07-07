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Лучше всего звучат аккорды из трех нот

Памяти Эннио Морриконе
Артем Липатов
Reuters

6 июня в одной из клиник Рима на 92-м году жизни умер великий итальянский композитор Эннио Морриконе. Месяц назад он упал и получил перелом, от последствий которого и скончался. В тот же день адвокат и друг семьи композитора обнародовал некролог, который Морриконе, остававшийся в здравом уме и твердой памяти до последнего момента, написал о самом себе. Текст его поражает спокойствием и сдержанностью, с которой Морриконе прощается с близкими друзьями, и невероятной нежностью, адресованной жене Марии, с которой Эннио прожил в безмятежно счастливом браке почти 64 года и вырастил четверых детей. Впрочем, все эти качества были свойственны Морриконе и при жизни – и отразились в его музыке, которую мы знаем прежде всего по кинематографу. Но не только.

Старший из пятерых детей джазового трубача Марио Морриконе, выпускник консерватории Санта-Чечилия (у Морриконе два диплома – трубача и дирижера), он поначалу хотел стать врачом, но выбрал все-таки музыку. Он, как и отец, играл джаз в ночных клубах, работал аранжировщиком у поп-певцов 1950–1960-х и писал им песни (одним из первых своих хитов Джанни Моранди обязан именно Морриконе), потом попал на телевидение и в конце концов – в кино. Он был блестящим ремесленником, знал профессию от и до, а это достоинство, без которого невозможны гениальные озарения. Впрочем, обычно унавоживают почву одни, а прорастают на ней таланты других – но не в случае с Морриконе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных