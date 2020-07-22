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Что смотреть на постковидном «Битфесте»

Фестиваль впервые пройдет в кинотеатрах и онлайн
Анна Шилова
В конце 1980-х никто не мог представить команду из одних девушек на престижной регате /Beat Film Festival

Фестиваль документального кино «Битфест» проявился в 2010 г. и быстро вырос из камерного субкультурного смотра документальных фильмов о музыке в масштабный проект, осмысляющий состояние современной культуры в самых разных ее проявлениях. Сегодня Beat Film Festival собирает больше 30 000 зрителей в Москве, а осенью еще столько же в 15 городах России на региональных показах программы Beat Weekend.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных