Что смотреть на постковидном «Битфесте»

Фестиваль документального кино «Битфест» проявился в 2010 г. и быстро вырос из камерного субкультурного смотра документальных фильмов о музыке в масштабный проект, осмысляющий состояние современной культуры в самых разных ее проявлениях. Сегодня Beat Film Festival собирает больше 30 000 зрителей в Москве, а осенью еще столько же в 15 городах России на региональных показах программы Beat Weekend.