Пир между чумами

«Во дни тягостных раздумий...» – хочется начать этот текст вопреки ложным вкусовым запретам. Потому что раздумия тягостны воистину. После пандемических карантинов, месяцев неуверенности в будущем – и финансовом, и общечеловеческом (месяцев, которые, кстати, не закончились, а лишь временно прервались эйфорией от уменьшения смертей) – мы продолжаем находиться в ситуации тотальной неопределенности. Случится ли новая чумная изоляция, или нам, никуда так и не отъехавшим со своих подмосковных дач, не повидавшим любимых теплых морей и европамятников, придется тупо водить детей в школу неприветливыми зимними утрами – мы не знаем. Плохо и то и другое. Хотя второй вариант более человеколюбив («Как знать, как знать, – скептически говорит во мне альтер эго. – Так-то подхватил «корону» и свободен от ежедневного пробуждения в семь утра и похода по темным зимним улицам»).