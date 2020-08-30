Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке

Пир между чумами

Две свежие книги Бориса Акунина и одно невеселое, но качественно отвлекающее кино
Стас Жицкий
АСТ

«Во дни тягостных раздумий...» – хочется начать этот текст вопреки ложным вкусовым запретам. Потому что раздумия тягостны воистину. После пандемических карантинов, месяцев неуверенности в будущем – и финансовом, и общечеловеческом (месяцев, которые, кстати, не закончились, а лишь временно прервались эйфорией от уменьшения смертей) – мы продолжаем находиться в ситуации тотальной неопределенности. Случится ли новая чумная изоляция, или нам, никуда так и не отъехавшим со своих подмосковных дач, не повидавшим любимых теплых морей и европамятников, придется тупо водить детей в школу неприветливыми зимними утрами – мы не знаем. Плохо и то и другое. Хотя второй вариант более человеколюбив («Как знать, как знать, – скептически говорит во мне альтер эго. – Так-то подхватил «корону» и свободен от ежедневного пробуждения в семь утра и похода по темным зимним улицам»).

Но пока не накатило, есть еще шанс улучшить состояние души и духа. Да и когда накатит, самое оно нивелировать негатив. Поэтому предлагаю в качестве вакцины две свежие книжки Бориса Акунина и одно невеселое, но качественно отвлекающее кино.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных