Доводы в пользу «Довода»

Мы просто отвыкли. За полгода домашнего заточения даже самые упрямые фанаты больших залов подсели на сериалы и смотрели если не «Нормальных людей» (ирландский сериал «про отношения» по одноименному бестселлеру Салли Руни), то «Чики» (наше драмеди про провинциальных проституток, мечтающих открыть фитнес-клуб). Все это новинки, чего не скажешь про афишу открывшихся кинозалов, где предлагались фильмы, стартовавшие до локдауна. При этом билеты и попкорн только онлайн, проход в зал только в масках и перчатках, рассадка в шахматном порядке.