Где бумага в тренде

Где бумага в тренде2–6 сентября в Манеже пройдет 33-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Хотя Россия давно теряет былую литературоцентричность, большие книжные форумы, напротив, становятся все более центральными. Еще недавно основными площадками в Москве были ВВЦ, где проходила Московская международная книжная выставка-ярмарка, и Центральный дом художника на Крымском Валу, где работала ярмарка Non/fiction. Теперь главные места – это Манеж, куда в этом году перебрались ярмарки, и Красная площадь с одноименным книжным фестивалем.
За рубежом крупнейшие ярмарки, такие как Франкфуртская или Лондонская, носят деловой характер. Издательства и литагенты со всего мира съезжаются туда ради бизнеса – чтобы купить или продать права на книги.
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