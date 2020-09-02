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Где бумага в тренде

2–6 сентября в Манеже пройдет 33-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Андрей Новиков-Ланской
Евгений Разумный / Ведомости

Хотя Россия давно теряет былую литературоцентричность, большие книжные форумы, напротив, становятся все более центральными. Еще недавно основными площадками в Москве были ВВЦ, где проходила Московская международная книжная выставка-ярмарка, и Центральный дом художника на Крымском Валу, где работала ярмарка Non/fiction. Теперь главные места – это Манеж, куда в этом году перебрались ярмарки, и Красная площадь с одноименным книжным фестивалем.

За рубежом крупнейшие ярмарки, такие как Франкфуртская или Лондонская, носят деловой характер. Издательства и литагенты со всего мира съезжаются туда ради бизнеса – чтобы купить или продать права на книги. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных