Где бумага в тренде

Хотя Россия давно теряет былую литературоцентричность, большие книжные форумы, напротив, становятся все более центральными. Еще недавно основными площадками в Москве были ВВЦ, где проходила Московская международная книжная выставка-ярмарка, и Центральный дом художника на Крымском Валу, где работала ярмарка Non/fiction. Теперь главные места – это Манеж, куда в этом году перебрались ярмарки, и Красная площадь с одноименным книжным фестивалем.