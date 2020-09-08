Довольно ценные бумаги

Эта история вполне заслуживает того, чтобы попасть в учебники по русскому искусству XXI в. В марте 2020 г., когда из-за эпидемии COVID-19 в стране объявили карантин, московский коллекционер Максим Боксер организовал в Facebook сообщество «Шар и крест» для взаимной поддержки художников. И предложил продавать работы (по большей части рисунки) не дороже 10 000 руб. по следующему правилу: продал пять – непременно купи одну. За считанные недели в сообщество вступило 14 000 человек (сегодня участников уже больше 20 000), вслед за молодыми и неизвестными художниками подтянулись маститые, затем галеристы и просто любители искусства. Со временем правила изменились, цены подросли, но процесс оказался необратимым: до сих пор столичный арт-мир активно покупает и продает работы на бумаге.