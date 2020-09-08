Довольно ценные бумаги

Довольно ценные бумагиПочему на московском арт-рынке вырос спрос на графику
Эта история вполне заслуживает того, чтобы попасть в учебники по русскому искусству XXI в. В марте 2020 г., когда из-за эпидемии COVID-19 в стране объявили карантин, московский коллекционер Максим Боксер организовал в Facebook сообщество «Шар и крест» для взаимной поддержки художников. И предложил продавать работы (по большей части рисунки) не дороже 10 000 руб. по следующему правилу: продал пять – непременно купи одну. За считанные недели в сообщество вступило 14 000 человек (сегодня участников уже больше 20 000), вслед за молодыми и неизвестными художниками подтянулись маститые, затем галеристы и просто любители искусства. Со временем правила изменились, цены подросли, но процесс оказался необратимым: до сих пор столичный арт-мир активно покупает и продает работы на бумаге.
Коллекционировать рисунок сегодня действительно модно. Во-первых, графика относительно дешевле других видов изобразительного искусства и часто проходит по разряду «Первое приобретение в будущую коллекцию». Во-вторых, если уж говорить об особом почерке (темпераменте, характере) художника, то именно в графике он проявляется сильнее всего. В-третьих, графику удобно хранить: большая коллекция может уместиться в нескольких папках, а экспозицию на стенах собственного дома можно сделать сменной.