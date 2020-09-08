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Довольно ценные бумаги

Почему на московском арт-рынке вырос спрос на графику
Людмила Лунина
Работа Натальи Занчевской «Сестры»

Эта история вполне заслуживает того, чтобы попасть в учебники по русскому искусству XXI в. В марте 2020 г., когда из-за эпидемии COVID-19 в стране объявили карантин, московский коллекционер Максим Боксер организовал в Facebook сообщество «Шар и крест» для взаимной поддержки художников. И предложил продавать работы (по большей части рисунки) не дороже 10 000 руб. по следующему правилу: продал пять – непременно купи одну. За считанные недели в сообщество вступило 14 000 человек (сегодня участников уже больше 20 000), вслед за молодыми и неизвестными художниками подтянулись маститые, затем галеристы и просто любители искусства. Со временем правила изменились, цены подросли, но процесс оказался необратимым: до сих пор столичный арт-мир активно покупает и продает работы на бумаге.

Коллекционировать рисунок сегодня действительно модно. Во-первых, графика относительно дешевле других видов изобразительного искусства и часто проходит по разряду «Первое приобретение в будущую коллекцию». Во-вторых, если уж говорить об особом почерке (темпераменте, характере) художника, то именно в графике он проявляется сильнее всего. В-третьих, графику удобно хранить: большая коллекция может уместиться в нескольких папках, а экспозицию на стенах собственного дома можно сделать сменной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных