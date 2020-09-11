В Турцию, на яхту

В Турцию, на яхтуЛучший отдых на море в условиях минимизации социальных контактов
Выбор для россиян сейчас, собственно, невелик. Оставив немногим счастливчикам экзотическую Танзанию и отринув в качестве возможных мест для пляжного отдыха берега северных морей, омывающих отечество, видим примерно два варианта: побережья Черного и соседнего с ним Азовского морей или Турция. Ну а если уж море, то отдых на яхте, как по мне, предпочтительнее любого отеля. В условиях минимизации социальных контактов – тем более.
Речь в нашем случае, увы, не идет о многопалубных белоснежных красавцах с вышколенной командой и скромным кинозалом на борту. Но уверяю вас, небольшие 40–50-футовые (14–16 м длиной) парусные суда способны предоставить компании из 6–8 человек весь комплекс ожидаемых удовольствий: чистое море, попутный ветер, сменяющие друг друга пейзажи один краше другого и полное отключение от забот.