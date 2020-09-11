В Турцию, на яхту

Выбор для россиян сейчас, собственно, невелик. Оставив немногим счастливчикам экзотическую Танзанию и отринув в качестве возможных мест для пляжного отдыха берега северных морей, омывающих отечество, видим примерно два варианта: побережья Черного и соседнего с ним Азовского морей или Турция. Ну а если уж море, то отдых на яхте, как по мне, предпочтительнее любого отеля. В условиях минимизации социальных контактов – тем более.