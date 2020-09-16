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«Красный Моцарт» во МХАТе им. Горького

Возвращение большого стиля: всерьез, но весело
Андрей Новиков-Ланской
Сергей Косцов

МХАТ на Тверском бульваре открывает постковидный театральный сезон новой музыкальной постановкой. Все, как полагается в наше нелегкое время: сложности с парковкой, шахматная рассадка, безалкогольный буфет (хотя бутерброды с семгой остались). Театр, конечно, должен начинаться с вешалки, но как будто именно в эти дни погода обещает смилостивиться – будет тепло и даже не очень сыро, можно не брать с собой плащ и сменную обувь.

В каждом театре обычно присутствует три репертуара: один – для брезгливых критиков, другой – для преданных фанатов, третий – для комфортного семейного просмотра. Последний и делает основную кассу. Во МХАТе беспроигрышным вариантом традиционно были пьесы из школьной программы: и детишкам хорошо – можно не читать оригинал, и родителям неплохо – отдыхают душой на знакомой с детства классике. Спектакль «Красный Моцарт» удивительным образом соединяет все три стратегии: это и эксперимент, и следование мхатовским традициям, и в определенном смысле классика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных