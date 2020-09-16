«Красный Моцарт» во МХАТе им. Горького

«Красный Моцарт» во МХАТе им. ГорькогоВозвращение большого стиля: всерьез, но весело
МХАТ на Тверском бульваре открывает постковидный театральный сезон новой музыкальной постановкой. Все, как полагается в наше нелегкое время: сложности с парковкой, шахматная рассадка, безалкогольный буфет (хотя бутерброды с семгой остались). Театр, конечно, должен начинаться с вешалки, но как будто именно в эти дни погода обещает смилостивиться – будет тепло и даже не очень сыро, можно не брать с собой плащ и сменную обувь.
В каждом театре обычно присутствует три репертуара: один – для брезгливых критиков, другой – для преданных фанатов, третий – для комфортного семейного просмотра. Последний и делает основную кассу. Во МХАТе беспроигрышным вариантом традиционно были пьесы из школьной программы: и детишкам хорошо – можно не читать оригинал, и родителям неплохо – отдыхают душой на знакомой с детства классике. Спектакль «Красный Моцарт» удивительным образом соединяет все три стратегии: это и эксперимент, и следование мхатовским традициям, и в определенном смысле классика.